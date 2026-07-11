Szturm kontrterrorystów na sklep w Berlinie. Napastnik przetrzymywał kasjerkę

RMF24

11 godzin i 20 minut – tyle dokładnie trwał dramat kasjerki, która była przetrzymywana przez nożownika w jednym z supermarketów w Berlinie. Ostatecznie rano do sklepu wkroczyła policja. Napastnik został obezwładniony, a kobieta uwolniona.

Policjanci przed supermarketem, w którym przetrzymywana była zakładniczka, zdj. Carsten Koall PAP/DPA

Policjanci przed supermarketem, w którym przetrzymywana była zakładniczka, zdj. Carsten Koall PAP/DPA / PAP

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek wieczorem w jednym z supermarketów w Berlinie. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie stojący przy kasie mężczyzna odmówił umieszczenia towarów na kasie.

„Następnie nagle wyciągnął nóż. To był zdecydowanie duży nóż” – mówił „Bildowi” jeden ze świadków, który uciekł ze sklepu.

Wielogodzinne negocjacje z napastnikiem

Napastnik zabarykadował się w supermarkecie razem z kasjerką. Na miejsce wysłano duże siły policyjne, w tym kontrterrorystów. Jednostki specjalne zajęły pozycje wokół supermarketu. Negocjatorzy nawiązali kontakt z napastnikiem. Usiłowali nakłonić go do poddania się – bezskutecznie.

Rano – po ponad 11 godzinach akcji - dowodzący zdecydował o przeprowadzeniu szturmu na sklep. Według „Bilda” napastnik został obezwładniony paralizatorem. Zarówno on, jak i kasjerka są ranni. Służby nie przekazują jednak dokładnych informacji na temat ich obrażeń.

Z ustaleń „Bilda” wynika, że napastnik i kasjerka nie znali się wcześniej.