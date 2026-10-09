Sztorm na Bałtyku. Promy ze Szwecji do Polski odwołane

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Szwedzki instytut meteorologiczny SMHI wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr oraz sztorm na Bałtyku. Armatorzy odwołali kursy promów między Polską i Szwecją.

Na północ od Sztokholmu siła wiatru może w porywach osiągnąć w piątek nawet 25 metrów na sekundę. Służby informują o powalonych drzewach. Armatorzy podjęli decyzję o odwołaniu kursów promów między Polską i Szwecją.

Jak informuje lokalna gazeta „Gefle Dagblad” w ciągu ostatniej doby w okolicach miasta Gaevle spadło 88 mm deszczu.

Z kolei w regionie Dalarna, znajdującym się blisko 270 km na północny zachód od stolicy Szwecji, spadło 15 cm śniegu, co spowodowało trudne warunki na drogach. W czwartek tamtejszy oddział telewizji SVT donosił o 2,5-godzinnym czasie oczekiwania w korkach na drogach.

Sztorm na Morzu Bałtyckim spowodował zmiany w rozkładach promów, kursujących między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem oraz z Gdańska do Karlshamn. Niektóre odejścia statków zostały anulowane.

Silny wiatr zatrzymał również promy w porcie na duńskiej wyspie Bornholm.