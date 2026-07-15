Strażak ochotnik i nastolatek spalili historyczny las królów. Szok pod Paryżem

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Sześć osób zostało zatrzymanych po potężnym pożarze historycznego lasu Fontainebleau pod Paryżem. Ogień strawił 2000 hektarów. Dwóch 18-latków przyznało się do wywołania dwóch oddzielnych pożarów – jednego celowo, drugiego przypadkowo. Jeden z nich jest strażakiem ochotnikiem. Katastrofa stanowi największy pożar tego typu w regionie paryskim od dwóch dekad.

Ogień, który wybuchł w Fontainebleau w niedzielę, objął 2000 hektarów terenu (foto: GAUTHIER BEDRIGNANS)

Ogień, który wybuchł w Fontainebleau w niedzielę, objął 2000 hektarów terenu (foto: GAUTHIER BEDRIGNANS) / PAP/EPA

Fontainebleau, położone około 60 kilometrów na południowy wschód od Paryża, walczy z jednym z największych pożarów w północnej Francji w ostatnich 20 latach. Ogień, który wybuchł w niedzielę, szybko objął ogromny obszar – około 2000 hektarów lasu, co odpowiada powierzchni 2800 boisk piłkarskich. Z regionu ewakuowano około 1000 osób.

Jak poinformowała we wtorek prokuratura w Fontainebleau, w sprawie zatrzymano sześć osób. Dwóch 18-letnich mężczyzn przyznało się do wywołania dwóch różnych pożarów 13 lipca. Jeden z nich, strażak ochotnik, wyznał, że podpalił gałęzie przy użyciu benzyny i zapalniczki w miejscowości Arbonne-la-Forêt.

Drugi z zatrzymanych twierdzi, że przypadkowo wywołał pożar, rzucając niedopałek papierosa w rejonie Faisanderie.

Pozostałe cztery osoby są objęte śledztwem w sprawie ewentualnego udziału w podpaleniu lub niedbalstwie, które mogło przyczynić się do wybuchu pożaru.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował, że ogień „już się nie rozprzestrzenia”, lecz wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska, a na miejscu nadal pracują samoloty gaśnicze.

Fontainebleau - historyczny i przyrodniczy symbol zagrożony

Las Fontainebleau to miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i przyrodniczym. Dawniej teren polowań francuskich królów, później ulubione miejsce impresjonistów, dziś stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Paryża – każdego roku odwiedza go co najmniej 15 milionów osób. Lasy te są dwa razy większe od samego miasta Fontainebleau, a ich powierzchnia i bioróżnorodność czynią je jednym z najważniejszych obszarów chronionych we Francji.

Był to pierwszy na świecie obszar uznany za chroniony przyrodniczo. Obecny pożar stanowi poważne zagrożenie dla unikalnych gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących ten teren.

Chociaż sytuacja została częściowo opanowana, skutki pożaru będą odczuwalne przez długie lata.