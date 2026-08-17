Stan Polaków poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Szpital wydał komunikat

RMF24

Stan zdrowia 18 Polaków hospitalizowanych w Nyíregyházie pozwala na transport do kraju – poinformował w poniedziałek tamtejszy szpital. Większość pacjentów doznała złamań kończyn i obojczyków oraz stłuczeń. Wieczorem specjalnym samolotem do Warszawy ma zostać przetransportowanych 22 poszkodowanych.

Rzeczniczka szpitala w Nyíregyházie Eva Vitkai przekazała agencji MTI, że stan dwóch pacjentów jest stabilny, ale mogą oni podróżować wyłącznie w pozycji leżącej.

Jeden z rannych doznał urazu czaszki i wymaga dalszej obserwacji. Drugi ma złamany wyrostek kręgu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Polscy i węgierscy specjaliści koordynują sposób oraz termin ich transportu.

Inny pacjent, który odniósł niegroźne obrażenia, został jeszcze w niedzielę przewieziony do szpitala w Miszkolcu.

Polscy lekarze oceniają stan rannych

W poniedziałek przedstawiciele kierownictwa szpitala odwiedzili polskich pacjentów i ich bliskich. Spotkali się także z delegacją z Polski, w której byli m.in. wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, przedstawiciel służb konsularnych oraz polscy lekarze.

Eksperci z Polski i Węgier ocenili stan każdego z rannych. Celem było ustalenie, którzy pacjenci mogą bezpiecznie wrócić do kraju, a którzy nadal potrzebują leczenia szpitalnego albo specjalistycznego transportu medycznego.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała, że 22 poszkodowanych ma wieczorem odlecieć specjalnym samolotem do Warszawy. W gotowości pozostają dwa samoloty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a polskie szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów.

12 osób zginęło w wypadku

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę około godz. 1 na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes na północnym wschodzie Węgier. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli.

W wypadku zginęło 12 osób. Dziesięciu pasażerów trafiło do węgierskich szpitali w bardzo ciężkim stanie, a 37 osób zostało lekko rannych. Wszystkie śmiertelne ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Kierowca autokaru został zatrzymany przez policję. Według informacji przekazanych w poniedziałek, ma zostać doprowadzony przed sąd we wtorek. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł zasnąć podczas jazdy.