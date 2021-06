Rozmowy prezydentów USA i Rosji: Joe Bidena i Władimira Putina trwały około 4,5 godziny. Po zakończeniu szczytu Biden odjechał z terenu willi La Grange w Genewie. Opuszczając rezydencję, prezydent Stanów Zjednoczonych pokazał dziennikarzom kciuk uniesiony w górę. Z dziennikarzami spotkał się natomiast przywódca Rosji.

Na zdjęciu prezydenci Joe Biden i Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Władimir Putin mówił, że rozmowy z prezydentem USA były konstruktywne. Jak opisywał, nie odczuwano podczas rozmów "żadnej wrogości". Rosja i USA są nastawione na rozwiązywanie problemów - relacjonował.

Podczas spotkania ustalono, że ambasadorowie USA i Rosji: John Sullivan i Anatolij Antonow wrócą do swoich placówek (odpowiednio - w Moskwie i Waszyngtonie).

Putin zdradził też, że prezydent Biden podjął odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu układu Nowy START na dalsze pięć lat, teraz pytanie jest, co dalej - oświadczył prezydent Rosji. Zapowiedział, że rozpoczną się teraz w tej sprawie dwustronne konsultacje.

Putin mówił, że Rosja przekazuje USA informacje w odpowiedzi na zapytania Waszyngtonu na temat cyberataków, a sama nie otrzymuje odpowiedzi. Oświadczył, że według źródeł amerykańskich największa liczba cyberataków na świecie pochodzi z USA. Trzeba odrzucić wszelkie insynuacje, a na poziomie ekspertów "usiąść i pracować" - dodał Putin. Jak relacjonował, "w zasadzie porozumieliśmy się w tej sprawie; Rosja jest do tego gotowa".

Putin był pytany przez dziennikarzy o Aleksieja Nawalnego. Stwierdził, że opozycjonista świadomie łamał prawo. Ten pan wyjechał za granicę na leczenie, ignorował wezwania i wiedząc, że jest poszukiwany powrócił do kraju - oznajmił, nie wymieniając Nawalnego z nazwiska.

Pytany o działalność Fundacji Walki z Korupcją (FBK), założonej przez opozycjonistę, oświadczył, że chodzi o organizację, która publicznie wzywała do zamieszek, dawała instrukcje, jak sporządzać "koktajle Mołotowa" i angażowała nieletnich do swych działań. Oznajmił, że w USA dochodzi ostatnio do "pogromów". Nie chcemy, by to odbywało się na naszym terytorium i zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić - zapowiedział.

Nie wiadomo, o której odbędzie się osobna konferencja prezydenta USA. CNN podał, że Joe Biden wraz ze swoimi doradcami uważnie oglądają na żywo konferencję prasową Putina. Mają możliwość przygotować ewentualną reakcję, gdyby wymagała tego któraś z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy.

Najgorsze relacje od zakończenia zimnej wojny

Choć większość amerykańskich stacji telewizyjnych w relacjach ze szwajcarskiego miasta nazywa szczyt "historycznym", to stan wzajemnych relacji określa wręcz jako najgorszy od zakończenia zimnej wojny.

Biden przekonywał też w tych dniach, że w interesie obu stron i całego świata jest określenie możliwości współpracy i próby jej realizacji.

Władimir Putin widzi w Bidenie człowieka, który całe życie spędził w polityce. Nie spodziewam się ze strony urzędującego prezydenta USA żadnych impulsywnych działań - wyznał przed spotkaniem.

Pełna zgoda między obu prezydentami już jest w jednej kwestii; obaj uważają, że stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi są na historycznie niskim poziomie.

Genewa jak twierdza

Wojskowe pojazdy na ulicach Genewy / CYRIL ZINGARO / PAP/EPA

Genewa na czas szczytu USA - Rosja zamieniła się w strefę nadzwyczajnego bezpieczeństwa. W wielu kluczowych punktach, zwłaszcza w rejonie miejsca spotkania, czyli wilii La Grange ustawiono kilometry drutu kolczastego, metalowe bariery, blokad.

Nadzwyczajnym kordonem bezpieczeństwa został otoczony park, na terenie którego znajduje się XVIII-wieczna posiadłość, gdzie rozmawiali prezydenci.

Nad bezpieczeństwem czuwało 2 tysiące szwajcarskich policjantów i prawie tysiąc żołnierzy. Wprowadzono zakaz wszelkich demonstracji w środę, a lokalne władze zachęciły pracowników firm, by tego dnia pracowali zdalnie.

