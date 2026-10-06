„Snajper” w rękach policji. Szef groźnego gangu Barrio 18 wpadł w Meksyku

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W Tapachuli na południu Meksyku służby zatrzymały Cesara Oswaldo, znanego jako „Snajper”. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki Środkowej przez dwa lata skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz czeka go ekstradycja do Salwadoru i odpowiedź za szereg brutalnych przestępstw.

Meksykańskie służby bezpieczeństwa poinformowały o zatrzymaniu Cesara Oswaldo, znanego szerzej jako „Snajper”. To jeden z najgroźniejszych przestępców Ameryki Środkowej, a także lider salwadorskiego gangu Barrio 18 – organizacji, która od lat sieje postrach w regionie.

Dwa lata w ukryciu

Oswaldo został zatrzymany w mieście Tapachula, w stanie Chiapas, na południowym wschodzie Meksyku. Przez dwa lata skutecznie wymykał się organom ścigania po ucieczce z Salwadoru. Według informacji przekazanych przez meksykańską policję, „Snajper” ukrywał się, korzystając z fałszywych dokumentów i sieci kontaktów przestępczych.

Przestępca w najbliższych dniach ma zostać przekazany wymiarowi sprawiedliwości Salwadoru. Tamtejsze służby oskarżają go o brutalne morderstwa, terroryzm oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Lista zarzutów jest długa i obejmuje najcięższe przestępstwa.

Barrio 18 – gang o międzynarodowej renomie

Barrio 18 to jedna z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej. Gang znajduje się na liście amerykańskiego Departamentu Stanu jako organizacja terrorystyczna. Jego członkowie specjalizują się w handlu narkotykami, zabójstwach na zlecenie oraz wymuszeniach.