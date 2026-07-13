Śmierć Polaka w słowackich Tatrach. Spadł z wysokości prawie 200 metrów

RMF24

Tragiczne informacje napływają ze Słowacji. Po tamtej stronie Tatr zginął polski turysta. Mężczyzna spadł próbując zdobyć Czarny Szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Miał 40 lat.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w słowackich Tatrach. Zginął polski turysta. Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki, mężczyzna spadł próbując zdobyć Czarny Szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny.

O wypadku poinformowała jego partnerka, która straciła z nim kontakt. Po przybyciu na miejsce słowaccy ratownicy stwierdzili, że turysta zginął na miejscu po upadku z wysokości ok. 200 metrów.

Słowackie służby podkreślają, że polscy turyści znaleźli się w terenie dostępnym tylko wspinaczom, bez liny asekuracyjnej właściwego wyposażenia. Ratownicy poprosili o pomoc załogę ratowniczego śmigłowca.

Z eksponowanego terenu ratownicy ewakuowali partnerkę tragicznie zmarłego Polaka i przetransportowali ją do Starego Smokowca.