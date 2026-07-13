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Śmierć Polaka w słowackich Tatrach. Spadł z wysokości prawie 200 metrów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 lipca (22:42)

Tragiczne informacje napływają ze Słowacji. Po tamtej stronie Tatr zginął polski turysta. Mężczyzna spadł próbując zdobyć Czarny Szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Miał 40 lat.

Śmierć Polaka w słowackich Tatrach. Spadł z wysokości prawie 200 metrów
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w słowackich Tatrach. Zginął polski turysta. Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki, mężczyzna spadł próbując zdobyć Czarny Szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny. 

O wypadku poinformowała jego partnerka, która straciła z nim kontakt. Po przybyciu na miejsce słowaccy ratownicy stwierdzili, że turysta zginął na miejscu po upadku z wysokości ok. 200 metrów. 

Słowackie służby podkreślają, że polscy turyści znaleźli się w terenie dostępnym tylko wspinaczom, bez liny asekuracyjnej właściwego wyposażenia. Ratownicy poprosili o pomoc załogę ratowniczego śmigłowca.  

Z eksponowanego terenu ratownicy ewakuowali partnerkę tragicznie zmarłego Polaka i przetransportowali ją do Starego Smokowca.

Źródło: RMF24
Tagi: Tatry Słowacja

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