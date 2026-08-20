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Śmierć na wakacjach w Turcji. Polak utopił się w basenie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (18:56)

Polski turysta nie żyje, mężczyzna utopił się w hotelowym basenie w Turcji – informuje TVN24. Biuro podróży, które organizowało wyjazd, potwierdziło tę informację.

Śmierć na wakacjach w Turcji. Polak utopił się w basenie
Polski turysta zmarł podczas wakacji w Turcji, zdj. ilustracyjne. /Shutterstock

Do tragedii doszło w środę (19 sierpnia) wieczorem w hotelu w miejscowości Bogazkent, położonej w pobliżu popularnego kurortu Belek w Turcji. Polski turysta utopił się w  basenie hotelu.

Dziennikarze TVN24 skontaktowali się z biurem podróży Itaka, z którym mężczyzna pojechał do Turcji na wakacje.  

„Potwierdzamy, że wczoraj wieczorem w hotelu Sensitive Premium Resort & Spa w Turcji doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł polski turysta” – przekazała Itaka.

Biuro zapewniło, że „o zaistniałej sytuacji zostali poinformowani polski konsulat oraz ubezpieczyciel”. 


Źródło: RMF24
Tagi: Turcja
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