RMF24

W ciągu pierwszych pięciu dni października potwierdzone straty rosyjskiej piechoty były niemal o 40 proc. wyższe niż w tym samym okresie września – poinformował we wtorek dowódca ukraińskich Sił Operacji Specjalnych, Robert „Madiar” Browdi.

Według opublikowanych przez niego danych, między 1 a 5 października jednostki SBS potwierdziły 2699 zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy. Miesiąc wcześniej było ich 1931, a na początku sierpnia – 1529. To oznacza wzrost o 39,7 proc. względem września oraz o 76,5 proc. w porównaniu z sierpniem.

Licznik wskazuje mu liczbę zabitych Rosjan. Kreml daje 20 milionów dolarów za „Madiara” Kreml oferuje postsowieckim gangom 20 milionów dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu majora Roberta „Madiara” Browdiego, dowódcy ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS). To reakcja na spektakularne sukcesy ukraińskich dronów, które w…

Browdi ocenił, że większe straty mogą wynikać ze wzrostu liczby i intensywności rosyjskich szturmów. Jego zdaniem może to również świadczyć o prowadzonej w Rosji niejawnej mobilizacji.

Największy wzrost odnotowano na odcinku Dobropilla-Pokrowsk, za który odpowiada 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow”. W pierwszych dniach października SBS potwierdziły tam 1268 zabitych i rannych Rosjan. Dla porównania: w analogicznym okresie września było ich 884, a w sierpniu 664.

Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych podkreśliły, że statystyki obejmują wyłącznie straty zadane przez ich własne jednostki.