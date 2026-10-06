W ciągu pierwszych pięciu dni października potwierdzone straty rosyjskiej piechoty były niemal o 40 proc. wyższe niż w tym samym okresie września – poinformował we wtorek dowódca ukraińskich Sił Operacji Specjalnych, Robert „Madiar” Browdi.
Według opublikowanych przez niego danych, między 1 a 5 października jednostki SBS potwierdziły 2699 zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy. Miesiąc wcześniej było ich 1931, a na początku sierpnia – 1529. To oznacza wzrost o 39,7 proc. względem września oraz o 76,5 proc. w porównaniu z sierpniem.
Browdi ocenił, że większe straty mogą wynikać ze wzrostu liczby i intensywności rosyjskich szturmów. Jego zdaniem może to również świadczyć o prowadzonej w Rosji niejawnej mobilizacji.
Największy wzrost odnotowano na odcinku Dobropilla-Pokrowsk, za który odpowiada 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow”. W pierwszych dniach października SBS potwierdziły tam 1268 zabitych i rannych Rosjan. Dla porównania: w analogicznym okresie września było ich 884, a w sierpniu 664.
Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych podkreśliły, że statystyki obejmują wyłącznie straty zadane przez ich własne jednostki.