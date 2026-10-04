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Ukraińska Gwardia Narodowa po raz kolejny przeprowadziła operację zrzutu pomocy humanitarnej na okupowane przez Rosję Ołeszki w obwodzie chersońskim. Dzięki współpracy kilku formacji wojskowych, mieszkańcy izolowanego przez Rosjan miasta otrzymali niemal cztery tony żywności, leków i zestawów dla dzieci. Sytuacja w Ołeszkach pozostaje jednak dramatyczna.

W ostatnich dniach żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, wspierani przez 30. Korpus Piechoty Morskiej, 34. Samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej Borysfen oraz 79. Oddział Państwowej Służby Granicznej, przeprowadzili drugą już w ostatnich dniach operację zrzutu pomocy humanitarnej na okupowane przez Rosję Ołeszki. Łącznie, za pomocą dronów, dostarczono prawie cztery tony paczek zawierających żywność, leki oraz zestawy dla dzieci.

Głodujący mieszkańcy Oleszek przed kamerami. „Szczęśliwi, najedzeni i wdzięczni” Rosja przygotowuje dziesiątki nagrań z mieszkańcami okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Mają oni przekonywać przed kamerami, że są „szczęśliwi, najedzeni i wdzięczni rosyjskim okupantom” - twierdzi minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij…

W ramach tej akcji zrzucono blisko 400 paczek. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhiwski, operacja była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób odpowiedzialnych za logistykę, wsparcie inżynieryjne oraz osłonę działań.

Drony nie tylko z pomocą, ale i ratunkiem dla zwierząt

Wyjątkowym bohaterstwem wykazała się załoga drona Perun, która nie tylko dostarczyła niezbędną pomoc humanitarną, ale również uratowała sześć zwierząt z okupowanego terytorium. Minister Wyhiwski podziękował wszystkim uczestnikom operacji, podkreślając, że w sytuacji, gdy Rosjanie przetrzymują mieszkańców Ołeszek praktycznie jako zakładników, ukraińskie jednostki robią wszystko, by ratować ludzi przed głodem.

Tragiczna sytuacja w Ołeszkach

Według ukraińskich władz, sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. W mieście, które odcięte jest od dostaw żywności i wody, przebywa około 2 tysięcy osób, w tym 50 dzieci. Szefowa miejscowej administracji Tetiana Hasanenko alarmuje, że rosyjscy żołnierze zabierają część pomocy dostarczanej przez ukraińskie drony, co dodatkowo pogarsza położenie mieszkańców.

Ołeszki znajdują się zaledwie 4 kilometry od Chersonia, na okupowanym przez Rosję lewym brzegu Dniepru. Drogi do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co uniemożliwia ewakuację ludności.

Ołeszki zostały zajęte przez rosyjskie wojska już w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku miejscowość została dodatkowo dotknięta katastrofą – po zniszczeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce, miasto zostało zalane, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki życia jego mieszkańców.