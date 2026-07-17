Skandal w Białym Domu. Donald Trump mówi o „hańbie”

RMF24

Operator promptera Donalda Trumpa został odsunięty od obowiązków po tym, jak federalni śledczy ujawnili, że wygrał ponad 100 tysięcy dolarów, obstawiając zakłady dotyczące treści przemówień prezydenta USA. Sprawę nagłośniła stacja ABC News. Biały Dom potwierdził, że pracownik został skierowany na urlop administracyjny.

Jak ustaliła stacja ABC News, wieloletni operator promptera Donalda Trumpa, Gabriel Perez, miał obstawiać zakłady dotyczące kilkunastu przemówień prezydenta na giełdzie predykcyjnej Kalshi. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą Perez wykorzystał swoją wiedzę na temat treści przemówień i dzięki temu udało mu się wygrać ponad 100 tysięcy dolarów.

Federalni śledczy z Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) prowadzą postępowanie w tej sprawie. Kalshi, platforma umożliwiająca obstawianie, czy konkretne słowa, zwroty lub tematy pojawią się podczas publicznych wystąpień, sama zgłosiła podejrzaną aktywność na jednym ze swoich rynków.

Biały Dom reaguje

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Gabriel Perez został skierowany na bezpłatny urlop administracyjny.

„Rozmawiałam z prezydentem Trumpem, który uznał tę sprawę za 'hańbę' i sam podjął decyzję o wysłaniu Pereza na bezpłatny urlop” – przekazała Leavitt dziennikarzom.

Rzeczniczka dodała również, że nie ma informacji o żadnych innych pracownikach Białego Domu, którzy dokonywaliby podobnych transakcji.

Zasady platformy Kalshi jasno zabraniają użytkownikom zawierania zakładów na podstawie informacji uzyskanych w ramach wykonywanej przez nich pracy. Obecnie Gabriel Perez prowadzi rozmowy z federalnymi regulatorami w sprawie ugody dotyczącej zarzutów o wykorzystanie poufnej wiedzy.