Sikorski w Ankarze: Gdyby wszyscy brali przykład z Polski i Turcji...

RMF24

„Na trwającej Radzie Północnoatlantyckiej Polska jest odnotowywana jako modelowy sojusznik” - mówił w Ankarze szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował też m.in. o spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio i możliwej konferencji w Polsce ws. surowców krytycznych. Z kolei tureckiej agencji prasowej powiedział, że gdyby wszyscy członkowie NATO brali przykład Polski i Turcji, to sojusz byłby tak silny, jak za czasów zimnej wojny.

Radosław Sikorski spotkał się w Ankarze z dziennikarzami jeszcze przed zakończeniem Rady Północnoatlantyckiej.

Nie ma jeszcze wyników szczytu, jeszcze toczą się rozmowy. Mogę natomiast przekazać, że Polska jest tutaj prominentnie odnotowywana jako modelowy sojusznik – podkreślił Sikorski. Jak ocenił, ma to m.in. wpływ na to, jak często przedstawiciele Polski są dopuszczani do głosu w czasie obrad.

Sikorski rozmawiał z Rubio

Szef MSZ relacjonował, że we wtorek z inicjatywy Włoch i Polski uczestniczył w spotkaniu grupy E5, zrzeszającej Polskę, Włochy, Niemcy, Francję oraz Wielką Brytanię. Do spotkania dołączyli przedstawiciele Turcji, gospodarza szczytu, a także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To bardzo ważny format, który odzwierciedla interesy głównych regionów Europy - podkreślił.

Sikorski przekazał, że uczestniczył również w spotkaniu zrzeszającym „głównych partnerów przemysłowych Stanów Zjednoczonych”. Wziął w nim udział m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. Tematem rozmów były „wspólne projekty produkcji uzbrojenia, wzywań technologicznych i finansowych”.

Konferencja dotycząca minerałów krytycznych w Polsce?

Sikorski poinformował, że rozmawiał też dwustronnie z Rubio. Nawiązał do zorganizowanej przez stronę amerykańską w lutym konferencji dotyczącej minerałów krytycznych i poinformował, że najprawdopodobniej kolejna konferencja na ten temat odbędzie się w Polsce.

Przypominam, że Polska jest globalnym graczem na rynku miedzi i srebra, które też są materiałami strategicznymi – zauważył szef MSZ.

Co z Bliskim Wschodem i Ukrainą?

Sikorski mówił też o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mamy ponowne użycie siły w Zatoce Perskiej, oby jednak utrzymało się memorandum co do zakończenia wojny izraelsko-amerykańsko-irańskiej – powiedział.

Zaznaczył, że Polska jest po stronie tych państw, które uważają, że cieśnina Ormuz musi być otwarta jako wody międzynarodowe, bez żadnych opłat czy myt, „bo to by było złe same w sobie, ale też ustanawiało bardzo zły precedens na inne tego typu akweny”.

Relacjonował, że wśród wypowiedzi prezydentów, premierów czy ministrów wybrzmiewa też sprawa Ukrainy. Tutaj powiało optymizmem, bo to Ukraina dzisiaj w niektórych domenach, np. w domenie głębokich uderzeń precyzyjnych, uzyskała inicjatywę - powiedział.

Przekazał też m.in., że w trakcie szczytu spotkał się także z minister SZ Islandii, która organizuje właśnie referendum ws. rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE, a także z przedstawicielami Kuwejtu.

Polska i Turcja jako przykłady

Radosław Sikorski spotkał się również z dziennikarzami tureckiej agencji prasowej Anadolu. Powiedział, że gdyby wszyscy członkowie NATO brali przykład Polski i Turcji, to sojusz byłby tak silny, jak za czasów zimnej wojny - przekazała w środę agencja Anadolu.

Minister rozmawiając z agencją na marginesie szczytu NATO stwierdził, że członkowie sojuszu powinni priorytetowo potraktować takie obszary kooperacji jak przemysł obronny, nowe technologie bojowe oraz ściślejszą koordynację wojskową. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego szczytu będziemy przekonani, że potrzebujemy wzajemnego wsparcia naszych gałęzi przemysłu, aby zwiększyć produkcję – powiedział Sikorski.

Sikorski stwierdził, że sojusznicy robią, co w ich mocy, aby wypełnić zobowiązania w zakresie wydatków na obronę, uzgodnione na szczycie NATO w Hadze w 2025 roku. Wszyscy poza Hiszpanią członkowie sojuszu zgodzili się wówczas wydawać 5 proc. PKB rocznie na obszary związane z obronnością i bezpieczeństwem

Minister podkreślił, że Polska była jednym z pierwszych krajów NATO, które zakupiły tureckie drony. Warszawa nabyła w 2021 r. 24 drony Bayraktar - przypomniała agencja.

Wskazał również na pociski przeciwlotnicze krótkiego zasięgu oraz technologię radarów satelitarnych jako obszary, w których współpraca już się rozwija. Mamy polsko-fińską firmę, która jest liderem w dziedzinie technologii radarów satelitarnych służących do nadzoru – powiedział.

Minister nazwał Ankarę i Warszawę „mocnymi punktami sojuszu”.

Polska świeci przykładem (wydając) 4,8 proc. PKB, a Turcja ma jedną z największych armii w NATO i jeden z największych budżetów obronnych – podkreślił.

Sikorski dodał, że E5 nieformalny format współpracy zrzeszający najsilniejsze militarnie państwa Europy jest wartościową platformą reprezentującą główne regiony kontynentu. Uważamy, że warto utrzymać ten krąg – stwierdził.

W skład E5 wchodzą Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania oraz Polska. Przed szczytem NATO przywódcy E5 spotkali się w Berlinie i uzgodnili wspólne stanowisko.