Setki zwierząt stłoczone w pudłach. Udaremniono przemyt chronionych gatunków

RMF24

300 żółwi i 77 papug stłoczonych w pudełkach i kartonach w samochodzie znaleźli w porcie na Sycylii funkcjonariusze włoskiej Gwardii Finansowej i Agencji Celnej. Zwierzęta miały trafić na Maltę; zarzut przemytu postawiono obywatelowi tego kraju.

300 żółwi i 77 papug stłoczonych w pudłach

Akcja służb miała miejsce w porcie Pozzallo na Sycylii. Funkcjonariusze znaleźli zwierzęta w jednym z aut podczas kontroli pojazdów przy wjeździe na prom płynący na Maltę. Na siedzeniach stały kartony i plastikowe pudła z żółwiami i papugami; małymi i dorosłymi okazami.

Zwierzęta zabezpieczone przez służby/fot. włoska gwardia finansowa (Guardia di finanza) / -

Służby podkreśliły w poniedziałkowym komunikacie, że zwierzęta znajdowały się w nieodpowiednich warunkach, zagrażających ich zdrowiu i powodujących cierpienie.

Zwierzęta zabezpieczone przez służby/fot. włoska gwardia finansowa (Guardia di finanza) / -

76 osobników pod ochroną

Ponadto zespół specjalistów z gwardii finansowej potwierdził, że spośród zabezpieczonych zwierząt 76 osobników to gatunki chronione. Wśród nich znajdowały się ara żółtoskrzydła, ara zielonoskrzydła, ara zwyczajna, kakadu różowa oraz biała.

Zwierzęta zabezpieczone przez służby/fot. włoska gwardia finansowa (Guardia di finanza) / -

Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli.

Jak zaznaczono, była to jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Obywatelowi Malty postawiono zarzuty przemytu i przetrzymywania zwierząt w warunkach nieodpowiednich dla ich gatunku, które mogą powodować poważne cierpienie.