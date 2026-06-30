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Biały Dom potajemnie i bez przetargu przyznał kontrakt o wartości do 500 milionów dolarów na budowę sali balowej w rezydencji prezydenta USA – ujawnił dziennik „The Washington Post”. Wszystko to z pominięciem typowych procedur. Porozumienie zawarto bowiem za pośrednictwem biura Białego Domu – zajmującego się z reguły naprawami i umeblowaniem – zwolnionego z wymogu przeprowadzania przetargów.

Jak zawrzeć kontrakt na pół miliarda bez przetargu? Tłumaczy Biały Dom

Administracja Trumpa latem ubiegłego roku ominęła procedury, rozpoczynając realizację projektu sali balowej – ujawnił dziennik „The Washington Post”, który dotarł m.in. do poufnej umowy z firmą Clark Construction, wykonawcą prac współpracującą z administracją federalną od wielu lat, a także korespondencji i innych dokumentów w tej sprawie.

Z ustaleń gazety wynika, że Biały Dom bez przetargu przyznał firmie kontrakt do 500 milionów dolarów na budowę sali balowej. Jak to możliwe, skoro większość agencji federalnych w USA zazwyczaj musi organizować przetargi przy takich zleceniach? Okazuje się, że urzędnicy zastosowali sprytny fortel – porozumienie z Clark Construction zawarto poprzez specjalną komórkę Białego Domu (Executive Residence), biuro odpowiadające przede wszystkim za umeblowanie i drobne naprawy, które nie ma obowiązku organizowania przetargów.

Problem w tym, że biuro to – na mocy memorandum z 2024 r., do którego dotarła gazeta – nie odpowiada za duże naprawy ani zmiany konstrukcyjne wschodniego skrzydła Białego Domu. To odpowiedzialność innych komórek administracji.

Urzędnicy twierdzą, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem

Jak nietrudno się domyślić, administracja twierdzi, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Urzędnik Białego Domu w oświadczeniu cytowanym przez „The Washington Post” oznajmił, że ten sposób zawarcia umowy był podyktowany faktem, iż to właśnie rzeczone biuro odpowiedzialne za umeblowanie (Executive Residence) będzie głównym wsparciem dla powstającego obiektu.

Ponadto w ujawnionej przez gazetę korespondencji urzędników z wykonawcą – na temat braku organizacji przetargu – powołano się na ustawę, która upoważnia prezydenta do swobodnego finansowania „pielęgnacji, konserwacji, napraw, przeróbek, odnawiania, ulepszania, klimatyzacji, ogrzewania i oświetlenia” Białego Domu.

Astronomiczne koszty budowy sali balowej

Szacunkowe koszty prac przy wschodnim skrzydle Białego Domu od lipca, kiedy przedstawiono projekt, wzrosły trzykrotnie – z 200 mln dolarów do 600 mln dol. Choć prezydent Trump wielokrotnie powtarzał, że budowa sali balowej zostanie sfinansowana ze środków prywatnych darczyńców, rzeczywistość może się okazać zgoła odmienna. Połowa kosztów, jak podkreślił „The Washington Post” ma zostać pokryta z pieniędzy podatników.

Donald Trump jeszcze w styczniu mówił, że firma Clark Construction zaproponowała, że wybuduje salę balową za darmo.

Powiedzieli: „Zrobimy to za darmo. To największy zaszczyt” – stwierdził prezydent USA w rozmowie z „New York Times”.

Umowy, do których dotarł waszyngtoński dziennik, nie wskazują jasno, ile może zarobić Clark Construction na budowie sali balowej. Niemniej, dokument z marca wskazuje, że firma szacowała, iż otrzyma łącznie 65 mln dolarów składające się m.in. na zysk, koszty ogólne czy wynagrodzenie personelu pracującego na miejscu.

Oczko w głowie Trumpa

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że sam prezydent USA Donald Trump bezpośrednio uczestniczył w negocjacjach niektórych kosztów projektu. Amerykański przywódca kilka dni po rozpoczęciu wojny z Iranem, 4 marca, miał osobiście negocjować cenę betonu dostarczanego przez jedną ze spółek zależnych wykonawcy, Clark Construction.

Udział głowy państwa okazał się skuteczny. Jak wskazał „The Washington Post”, w trakcie negocjacji udało się zbić cenę o 2,3 mln dol. (początkowa kwota opiewała na ponad 47 mln dol.).

Donald Trump od dłuższego czasu sygnalizuje duże przywiązanie do budowy sali balowej. Dziennik przypomniał, że prezydent opisywał ten projekt jako sprawę kluczową dla bezpieczeństwa narodowego, mówiąc o podziemnym bunkrze i „imperium dronowym na dachu, mającym chronić Waszyngton”.