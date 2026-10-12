„Są uparci”. Łukaszenka zaskoczony postawą Polaków

„Sąsiedzi to sąsiedzi”
Musimy współpracować z naszymi sąsiadami. Z Polakami, Litwinami i Łotyszami – mówił Łukaszenka podczas wizyty roboczej w obwodzie mińskim.
Według białoruskiego dyktatora współpraca ta jest konieczna m.in. dlatego, że, jak stwierdził, w Europie panuje „kryzys żywnościowy spowodowany suszą”.
Sąsiedzi to sąsiedzi – stwierdził, cytowany przez państwową agencję BelTA.
„Uparci Polacy i Litwini” nie chcą pelletu drzewnego z Białorusi
Na czym miałaby polegać ta międzypaństwowa współpraca według Mińska? Łukaszenka wspomniał o „istniejących możliwościach handlowych”, podając przykład pelletu drzewnego.
Białoruski dyktator nie krył zaskoczenia postawą „upartych” Polaków i Litwinów, którzy nie rzucili się masowo na białoruskie towary po „rozsądnej cenie”.
Cóż, jeśli nie chcą tego kupować, to niech tak będzie – podsumował prezydent Białorusi.
Łukaszenka: Jutro wam nie sprzedamy
Skoro więc sąsiedzi nie chcą kupować, Białoruś chętnie spali to wszystko we własnych piecach.
Jutro nie będziemy już mogli im tego sprzedawać – powiedział Łukaszenka, dodając, że Białoruś będzie zwiększać własne wykorzystanie pelletu.
Dyktator wskazał, że zakłady w miejscowości Homel wyprodukowały nowoczesny kocioł, do którego „wystarczy wrzucić pelety do zasobnika, a on sam je podaje”.
Sami będziemy potrzebować tego drewna i pelletu – podsumował Alaksandr Łukaszenka.