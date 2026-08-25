Ruszyły ekshumacje polskich żołnierzy we Lwowie-Hołosku

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We Lwowie rozpoczęły się prace ekshumacyjne na dawnym Cmentarzu Hołoskowskim, gdzie spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli w obronie miasta we wrześniu 1939 roku. Informację potwierdziły zarówno Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP), jak i polski IPN. To kolejny ważny krok w upamiętnianiu polskich bohaterów na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Na zdjęciu: Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Mościskach na Ukrainie (fot. Darek Delmanowicz)

Na zdjęciu: Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Mościskach na Ukrainie (fot. Darek Delmanowicz) / PAP

Międzynarodowa współpraca i profesjonalne zespoły

Badania potrwają od 25 sierpnia do 2 października 2026 roku. Prace prowadzi spółka Ukraińska Pamięć, przy udziale polskich specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zaangażowani są także eksperci z przedsiębiorstwa komunalnego Lwowskiej Rady Obwodowej „Dola”, którzy specjalizują się w poszukiwaniu miejsc pochówku uczestników walk narodowowyzwoleńczych oraz ofiar wojen i represji politycznych.

Ekshumacje zgodnie z ustaleniami polsko-ukraińskiej grupy

Prace ekshumacyjne są efektem ustaleń wypracowanych przez ukraińsko-polską grupę roboczą do spraw pamięci narodowej. 4 czerwca 2026 roku Państwowa Międzyresortowa Komisja na Ukrainie wydała oficjalne zezwolenie na przeprowadzenie badań. Nad całością czuwa zespół poszukiwawczy oraz antropolog, którzy zapewniają specjalistyczny nadzór i wsparcie konsultacyjne.

Archeologiczne odkrycia i identyfikacja bohaterów

Działania obejmują archeologiczne odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków, ich oględziny antropologiczne oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych.

Szczególną uwagę poświęca się także przedmiotom znalezionym przy szczątkach, które mogą pomóc w identyfikacji poległych oraz odtworzeniu okoliczności ich śmierci.

Kontynuacja wcześniejszych badań

To nie pierwsze tego typu działania na Cmentarzu Hołoskowskim. Już w 2019 roku prowadzono tam badania, które ujawniły ślady miejsc pochówku polskich żołnierzy. Obecna akcja jest kolejnym etapem w dążeniu do odnalezienia, identyfikacji i zapewnienia godnego pochówku polskim żołnierzom poległym w 1939 roku.

Wspólna pamięć i szacunek dla historii

Ekshumacje we Lwowie-Hołosku to nie tylko prace archeologiczne, ale także ważny gest w polsko-ukraińskim dialogu historycznym. To szansa na przywrócenie pamięci o bohaterach, którzy oddali życie za wolność i niepodległość. Wszystko po to, by historia nie została zapomniana, a polegli żołnierze doczekali się godnego upamiętnienia.