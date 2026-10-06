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Ruszyli w miasto, nie wstając z kanapy. Policjanci w szoku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (17:45)

Policjanci z Charlotte-Mecklenburg w Północnej Karolinie (USA) zatrzymali dwóch mężczyzn, jadących skórzaną kanapą ustawioną na dwóch elektrycznych hulajnogach. „Doceniamy kreatywność, musimy jednak przypomnieć wszystkim: bez względu na to, co 'prowadzicie', pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie” – skomentowali amerykańscy funkcjonariusze.

Ruszyli w miasto, nie wstając z kanapy. Policjanci w szoku
Mężczyźni zamontowali skórzaną kanapę na dwóch hulajnogach elektrycznych (fot. CMPD News) /materiały udostępnione

Komenda policji z Charlotte-Mecklenburg poinformowała w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze zatrzymali w mioniony weekend „dwóch mężczyzn podróżujących ulicą S. Tryon na prawdziwej kanapie”.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia ukazuje skórzaną kanapę ustawioną na dwóch hulajnogach elektrycznych.

„Choć doceniamy kreatywność, musimy wszystkim przypomnieć: niezależnie od tego, „co prowadzicie” (używając tego określenia w bardzo luźnym sensie), pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie - zaapelowali stróże prawa.

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„Zadajcie sobie pytanie: czy to coś powinno znaleźć się na drodze wśród prawdziwych samochodów? Czy sam widok takiego pojazdu nie sprawi, że inni kierowcy stracą koncentrację i zaczną jechać niebezpiecznie? Jeśli odpowiedź brzmi choćby w niewielkim stopniu »tak«, może warto przemyśleć taką przejażdżkę” – napisali policjanci Charlotte-Mecklenburg .

Nie jest jasne, czy mężczyźni zostali ukarani mandatem za przejażdżkę, czy jedynie pouczeni. Komenda policji w Charlotte-Mecklenburgu nie podała tych informacji. 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: hulajnoga
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