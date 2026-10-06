Ruszyli w miasto, nie wstając z kanapy. Policjanci w szoku

RMF24

Policjanci z Charlotte-Mecklenburg w Północnej Karolinie (USA) zatrzymali dwóch mężczyzn, jadących skórzaną kanapą ustawioną na dwóch elektrycznych hulajnogach. „Doceniamy kreatywność, musimy jednak przypomnieć wszystkim: bez względu na to, co 'prowadzicie', pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie” – skomentowali amerykańscy funkcjonariusze.

Komenda policji z Charlotte-Mecklenburg poinformowała w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze zatrzymali w mioniony weekend „dwóch mężczyzn podróżujących ulicą S. Tryon na prawdziwej kanapie”.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia ukazuje skórzaną kanapę ustawioną na dwóch hulajnogach elektrycznych.

„Choć doceniamy kreatywność, musimy wszystkim przypomnieć: niezależnie od tego, „co prowadzicie” (używając tego określenia w bardzo luźnym sensie), pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie - zaapelowali stróże prawa.

„Zadajcie sobie pytanie: czy to coś powinno znaleźć się na drodze wśród prawdziwych samochodów? Czy sam widok takiego pojazdu nie sprawi, że inni kierowcy stracą koncentrację i zaczną jechać niebezpiecznie? Jeśli odpowiedź brzmi choćby w niewielkim stopniu »tak«, może warto przemyśleć taką przejażdżkę” – napisali policjanci Charlotte-Mecklenburg .

Nie jest jasne, czy mężczyźni zostali ukarani mandatem za przejażdżkę, czy jedynie pouczeni. Komenda policji w Charlotte-Mecklenburgu nie podała tych informacji.