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Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) zatrzymała obywatela Szwecji za nielegalne przekroczenie granicy – podała państwowa rosyjska agencja informacyjna TASS. FSB przekazała, że zatrzymany mężczyzna „walczył po stronie Kijowa”, a do Rosji zmierzał „w celu dokonania zamachów terrorystycznych na obiektach wojskowych”.

Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji

Do zatrzymania doszło w rejonie sebieskim w obwodzie pskowskim. Graniczy on z Łotwą i Białorusią. Obywatela Szwecji zatrzymano za nielegalne przekroczenie granicy Rosji.

„Pod pozorem wstąpienia do Sił Zbrojnych Rosji wjechał do Federacji Rosyjskiej w celu przeprowadzenia aktów dywersyjno-terrorystycznych na obiektach wojskowych” – przekazała Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji.

Miał służyć w ukraińskiej armii

Zdaniem FSB mężczyzna walczył w szeregach ukraińskiego wojska przeciwko Rosji. Z danych służb, na które powołuje się państwowa agencja TASS, wynika, że mężczyzna od lutego do czerwca 2026 roku służył jako dowódca oddziału bezzałogowych systemów lotniczych 24. odrębnego batalionu szturmowego.

FSB stwierdziła, że „istnieją dokumenty potwierdzające jego udział w działaniach bojowych przeciwko Rosji”.

Agencja TASS podała, że wobec obywatela Szwecji wszczęto postępowanie karne za nielegalne przekroczenie granicy Rosji. Jako iż ukraiński oddział, w którym służył zatrzymany, uznawany jest w Rosji za organizację terrorystyczną, rozważane jest wszczęcie postępowań karnych pod tym kątem, a także w kierunku najemnictwa.