RMF24

„Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne zestrzeliły samolot MiG-29 ukraińskich sił powietrznych” – podało w poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję RIA Nowosti.

W komunikacie nie wskazano miejsca ani czasu, w którym miało dojść do zestrzelenia maszyny. Nie przedstawiono też materiałów, które potwierdzałyby te doniesienia.

Według podsumowania Ministerstwa Obrony, podczas operacji specjalnej Ukraina straciła 674 samoloty. Siły rosyjskie - według danych Moskwy - zniszczyły również 284 śmigłowce i 212 400 ukraińskich dronów.

Z oczywistych powodów obie strony nie ujawniają publicznie swoich strat sprzętowych.

Według serwisu Oryx, który zlicza potwierdzone przypadki utraty bojowych maszyn przez obie strony konfliktu, Ukraina straciła 120 samolotów, z czego:

115 zniszczonych,

4 uszkodzone,

1 przejęty.



W tej liczbie są:

38 MiG-29,

22 Su-25,

20 Su-27,

21 Su-24M i 1 Su-24MR,

5 F-16,

1 Mirage 2000-5F,

7 L-39 Albatros,

4 samoloty transportowe: 2 Ił-76 i 2 An-26,

1 niezidentyfikowany samolot myśliwski.

To dane o minimum potwierdzonym materiałem fotograficznym lub wideo. Oryx podkreśla, że rzeczywista skala strat jest prawdopodobnie wyższa.

Ponadto lista obejmuje 58 śmigłowców: 52 zniszczone, 3 uszkodzone i 3 przejęte.