„Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne zestrzeliły samolot MiG-29 ukraińskich sił powietrznych” – podało w poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję RIA Nowosti.
W komunikacie nie wskazano miejsca ani czasu, w którym miało dojść do zestrzelenia maszyny. Nie przedstawiono też materiałów, które potwierdzałyby te doniesienia.
Według podsumowania Ministerstwa Obrony, podczas operacji specjalnej Ukraina straciła 674 samoloty. Siły rosyjskie - według danych Moskwy - zniszczyły również 284 śmigłowce i 212 400 ukraińskich dronów.
Z oczywistych powodów obie strony nie ujawniają publicznie swoich strat sprzętowych.
Według serwisu Oryx, który zlicza potwierdzone przypadki utraty bojowych maszyn przez obie strony konfliktu, Ukraina straciła 120 samolotów, z czego:
- 115 zniszczonych,
- 4 uszkodzone,
- 1 przejęty.
W tej liczbie są:
- 38 MiG-29,
- 22 Su-25,
- 20 Su-27,
- 21 Su-24M i 1 Su-24MR,
- 5 F-16,
- 1 Mirage 2000-5F,
- 7 L-39 Albatros,
- 4 samoloty transportowe: 2 Ił-76 i 2 An-26,
1 niezidentyfikowany samolot myśliwski.
To dane o minimum potwierdzonym materiałem fotograficznym lub wideo. Oryx podkreśla, że rzeczywista skala strat jest prawdopodobnie wyższa.
Ponadto lista obejmuje 58 śmigłowców: 52 zniszczone, 3 uszkodzone i 3 przejęte.