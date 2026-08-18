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Rosjanie twierdzą, że zestrzelili ukraiński myśliwiec MiG-29

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 sierpnia (17:10)

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne miały zestrzelić ukraiński samolot MiG-29.

Rosjanie twierdzą, że zestrzelili ukraiński myśliwiec MiG-29
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

„Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne zestrzeliły samolot MiG-29 ukraińskich sił powietrznych” – podało w poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję RIA Nowosti.

W komunikacie nie wskazano miejsca ani czasu, w którym miało dojść do zestrzelenia maszyny. Nie przedstawiono też materiałów, które potwierdzałyby te doniesienia.

Według podsumowania Ministerstwa Obrony, podczas operacji specjalnej Ukraina straciła 674 samoloty. Siły rosyjskie - według danych Moskwy - zniszczyły również 284 śmigłowce i 212 400 ukraińskich dronów.

Z oczywistych powodów obie strony nie ujawniają publicznie swoich strat sprzętowych. 

Według serwisu Oryx, który zlicza potwierdzone przypadki utraty bojowych maszyn przez obie strony konfliktu,  Ukraina straciła 120 samolotów, z czego:

  • 115 zniszczonych,
  • 4 uszkodzone,
  • 1 przejęty.
     

W tej liczbie są:

  • 38 MiG-29,
  • 22 Su-25,
  • 20 Su-27,
  • 21 Su-24M i 1 Su-24MR,
  • 5 F-16,
  • 1 Mirage 2000-5F,
  • 7 L-39 Albatros,
  • 4 samoloty transportowe: 2 Ił-76 i 2 An-26,

  • 1 niezidentyfikowany samolot myśliwski.

     

To dane o minimum potwierdzonym materiałem fotograficznym lub wideo. Oryx podkreśla, że rzeczywista skala strat jest prawdopodobnie wyższa.

Ponadto lista obejmuje 58 śmigłowców: 52 zniszczone, 3 uszkodzone i 3 przejęte.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie
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