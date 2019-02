W Rosji wprowadzono od lipca zakaz posiadania w prywatnych domach drapieżników. Wśród bogatych Rosjan to bardzo popularne hobby.

Zdjęcie ilustracyjne. / pixabay.com / Pixabay

Jak podaje korespondent RMF FM Przemysław Marzec, zwierzęta, które do tej pory żyły w Moskwie, wystawiane są teraz na sprzedaż, często za symbolicznego rubla.

Oczywiście wiele osób chce ten zakaz ominąć. Od jednak lipca będzie groziła za to grzywna.



Chcecie, to uśpimy, jesteście gotowi? - prowokacyjnie pyta właścicielka niedźwiedzicy trzymanej w klatce przy jednej z restauracji.



Nie wiadomo, ile drapieżników w prywatnych domach posiadają Rosjanie. W mediach pojawiały się jednak historie takie jak ta o lwie, postrachu podmoskiewskiej miejscowości czy o niedźwiedziu, który rzucił się na właścicielkę, kobietę w ciąży.