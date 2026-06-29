RMF24

Sąd w obwodzie orenburskim w Rosji skazał w poniedziałek, 29 czerwca, właściciela klubu i dwóch jego pracowników na kary więzienia. To pierwsza w Rosji sprawa karna wymierzona w osoby oskarżone o przynależność do - jak twierdzą władze - „międzynarodowego ruchu LGBT”. Cała trójka została aresztowana pod zarzutem „ekstremizmu LGBT” w marcu 2024 r.

Flagi LGBT na ulicach Moskwy w 2019 r. Dziś taki widok raczej nie jest już możliwy. Fot. Irina Boldina

Flagi LGBT na ulicach Moskwy w 2019 r. Dziś taki widok raczej nie jest już możliwy. Fot. Irina Boldina / Shutterstock

„The Mocscow Times”, niezależna gazeta internetowa, podkreśla że to pierwszy taki wyrok po tym, jak Sąd Najwyższy Rosji uznał „ruch LGBT za ekstremistyczny”.

Trzy surowe wyroki

Właściciel klubu Pose w Orenburgu, 37-letni Wiaczesław Chasanow, otrzymał wyrok siedmiu lat więzienia i grzywnę w wysokości 1 miliona rubli (12 755 dolarów). Menedżer Diana Kamilyanova została skazana na sześć lat i trzy miesiące, a dyrektor artystyczny Aleksander Klimow - na dwa lata i trzy miesiące.

Sąd zakazał im pracy w branży rozrywkowej i hotelarskiej przez dwa do trzech lat po odbyciu kary.

Cała trójka została oskarżona o organizację wydarzeń, które miały świadczyć o „powiązaniach z osobami o niekonwencjonalnej orientacji seksualnej pod pretekstem prowadzenia lokalu rozrywkowego”.

Według działającego poza Rosją serwisu informacyjnego Mediazona, w klubie odbywały się pokazy drag queen.

Podczas rozprawy sądowej, która odbywała się za zamkniętymi drzwiami, cała trójka zaprzeczyła zarzutom.

Zagrożenie dla osób LGBT w Rosji

Za prezydentury Władimira Putina Rosja zaczęła tępić prawa osób LGBT, przedstawiając je jako wynalazek Zachodu, który zagraża tradycyjnym rosyjskim wartościom opartym na rodzinie, narodzie i prawosławnej wierze chrześcijańskiej – zwraca uwagę Reuters.

Sąd Najwyższy Rosji uznał w 2023 r. „ruch LGBT” za ekstremistyczny, a osoby go wspierające za terrorystów, co otworzyło drogę do poważnych spraw karnych przeciwko członkom społeczności LGBT i ich obrońcom.

Serwisy muzyczne i dystrybutorzy filmów online są regularnie karani grzywnami za udostępnianie treści LGBT. Pracownicy rosyjskiego wydawnictwa książkowego zostali w kwietniu przesłuchani w związku z podejrzeniem „propagandy LGBT” w katalogu książek.

Rosyjscy prawnicy zajmujący się prawami osób LGBT stwierdzili, że sprawa Orenburga posłuży jako precedens dla przyszłych postępowań karnych przeciwko osobom LGBT i ich obrońcom, a także zniszczy „bezpieczne przystanie” dla osób LGBT w Rosji.