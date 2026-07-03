UE nałożyła sankcje na sześciu Rosjan. Chodzi o broń chemiczną

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O nałożeniu sankcji na sześciu Rosjan zaangażowanych w rozwój broni chemicznej, w szczególności epibatydyny zdecydowały jednogłośnie kraje członkowie Unii Europejskiej. Toksyna ta została wykryta w ciele rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, co było wysoce prawdopodobną przyczyną jego śmierci.

Miejsce upamiętniające zmarłego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego przed uroczystością na placu Frederiksplein w Amsterdamie w lutym tego roku; fot. LAURENS NIEZEN, PAP

Miejsce upamiętniające zmarłego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego przed uroczystością na placu Frederiksplein w Amsterdamie w lutym tego roku; fot. LAURENS NIEZEN, PAP / PAP

Rosjanie zaangażowani w rozwój broni chemicznej zostali dziś objęci unijnymi sankcjami.

Na liście umieszczono pracowników Centrum Naukowego Signal (SC Signal), którzy prowadzili badania i publikowali artykuły na temat syntezy epibatydyny, angażując się w jej rozwój jako broni chemicznej. Wśród nich znajduje się Igor Babkin, kierownik laboratorium SC Signal.

Sankcje nałożono też na Irinę Derewjaginę, analityczkę ds. badań chemicznych w rosyjskim Państwowym Instytucie Badawczym Chemii Organicznej i Technologii (GosNIIOChT), który jest centralnym elementem rosyjskiego programu broni chemicznej, oraz Michaiła Gucaljuka, kierownika działu organizacji pracy naukowej i przygotowania kadry naukowej i pedagogicznej w Wojskowej Akademii Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej.

Aktywa osób objętych sankcjami UE są zamrożone, a przekazywanie im, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy lub zasobów gospodarczych jest zabronione. Osoby te nie mogą wjechać na teren UE.

Epibatydyna została wykryta w ciele rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, co było wysoce prawdopodobną przyczyną jego śmierci. Nawalny, główny przeciwnik Władimira Putina, zmarł „nagle” w łagrze, w którym odbywał karę pozbawienia wolności.