RMF24

„Putin przegrywa wojnę, ma problemy” – mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i ostrzega przed eskalacją rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Jak podkreśla, Władimir Putin, zmagający się z problemami na froncie i w gospodarce, zamierza nasilić działania militarne. Tymczasem Ukraina wciąż czeka na obiecane dostawy uzbrojenia od partnerów zachodnich.

Sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim staje się coraz bardziej napięta. Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w miejscu rosyjskiego ataku w Kijowie nie pozostawił złudzeń co do najbliższej przyszłości. Putin przegrywa wojnę, ma problemy – na froncie i w gospodarce. Jest oczywiste, że będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych – powiedział Zełenski dziennikarzom.

Według ukraińskiego prezydenta, z każdym kolejnym rosyjskim atakiem liczba wystrzeliwanych rakiet wzrasta. Ukraina, stojąc w obliczu coraz większego zagrożenia, apeluje do międzynarodowych partnerów o pilne wsparcie militarne, zwłaszcza w zakresie systemów przeciwrakietowych.

Dramatyczny bilans nocnych ataków na Kijów

Minionej nocy rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak na stolicę Ukrainy oraz obwód kijowski. Według danych przekazanych przez Ukraińskie Siły Powietrzne, Rosjanie użyli aż 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów. Skutki tego ataku są tragiczne – jak poinformował szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko, zginęło co najmniej 25 mieszkańców Kijowa.

Zełenski podkreśla, że Ukraina potrzebuje natychmiastowego wsparcia, by móc skutecznie bronić się przed kolejnymi falami ataków.

Apel o wsparcie i rozczarowanie opóźnieniami

Potrzebujemy odpowiedniego pakietu zabezpieczeń. Potrzebujemy pocisków (przechwytujących). Wywieramy maksymalną presję, prowadzimy negocjacje – zapewnił.

Szczególną uwagę zwrócił na przypadek Norwegii, która zadeklarowała gotowość do sfinansowania zakupu 200 rakiet dla Ukrainy. Na przykład z Norwegią – nie będę mówił, gdzie – była gotowość do opłacenia 200 rakiet, a z tych wszystkich 200 rakiet żadna nie dotarła – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że gdyby partnerzy wywiązali się z obietnic na czas, możliwe byłoby uratowanie większej liczby ludzkich istnień. To poważny problem związany z naszymi partnerami. Z jednej strony, otrzymujemy ogromne wsparcie i jesteśmy im za to wdzięczni. Z drugiej jednak strony, potrzebujemy, aby po prostu wywiązywali się z tego, co zostało uzgodnione, podpisane lub obiecane – zaznaczył.

Ukraina gotowa do rozmów, Putin unika negocjacji

W obliczu eskalacji konfliktu Zełenski podkreśla, że Ukraina pozostaje otwarta na rozmowy pokojowe. Strona ukraińska opowiada się za sprawiedliwym pokojem, sprawiedliwym zakończeniem wojny. Dopóki tego nie ma, opowiadamy się za sprawiedliwymi odpowiedziami – zadeklarował prezydent.

Jednocześnie zwrócił uwagę na brak gotowości do dialogu ze strony rosyjskiego przywódcy. Według Zełenskiego, Władimir Putin „boi się spotkać w tej sprawie twarzą w twarz”.