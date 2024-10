Przepis, który wszedł w życie w kwietniu, został ujawniony dopiero przez niezadowoloną parę. Jak poinformowała włoska gazeta Il Messaggero nowożeńcy mogą skierować sprawę do watykańskiego sądu, a pracownicy banku są gotowi do strajku. Gazeta ujawniła też, że małżeństwo w zeszłym miesiącu odwołało się do papieża Franciszka, który potępił niesprawiedliwą sytuację w długim liście.

W ich sprawie interweniowało także stowarzyszenie świeckich pracowników Watykanu, które stwierdziło, że "narodziny nowej rodziny nie powinny być narażone na szwank z powodu biurokratycznych regulacji".

Nie jest to pierwszy spór pracowniczy w Stolicy Apostolskiej. W maju dziesiątki pracowników Muzeum Watykańskiego wszczęło bezprecedensowy spór prawny dotyczący warunków pracy. Skarżyli się na opłacane po niższych stawkach nadgodziny, a także niewystarczające przepisy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.