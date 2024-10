Profesorowie Dariusz Jemielniak i Aleksandra Przegalińska przypomnieli, że prof. Sankowski "znalazł się w rankingu Stanford University najlepszych 2 proc. badaczy z całego świata, jako jedyny w Polsce zdobył aż czterokrotnie prestiżowe europejskie granty ERC".

W reakcji na informację o jego odwołaniu z zasiadania w radzie naukowej IDEAS zrezygnowało sześcioro jej członków.

Minister nauki Dariusz Wieczorek zapewnił w środę, że "nie będzie wstrzymywania żadnych badań czy współpracy z wybitnymi naukowcami, a rozwój AI w Polsce nie jest zagrożony".

"Gawkowski ma wizję rozwoju sztucznej inteligencji"

Prof. Dariusz Jemielniak - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk chwalił w RMF FM wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego . Jak mówił, rozumie on konieczność inwestowania w badania nad sztuczną inteligencją. Ma jakąś wizję rozwoju sztucznej inteligencji. Czy ma do tego środki i możliwości? Nie mam zielonego pojęcia - przyznał naukowiec.



Wiceszef PAN ocenił - powołując się na głośną sprawę instytutu badawczego IDEAS NCBR, którego pomysłodawca prof. Sankowski stracił funkcję prezesa - że nie zawsze dobre jest podporządkowanie instytucji naukowych resortowi nauki.



Ten tandem się nie sprawdza. Być może sprawdzałby się z cyfryzacją - sugerował, odnosząc się do zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, którymi zajmuje się IDEAS NCBR. Polska Akademia Nauk - jeśli będzie podporządkowana pod Ministerstwo Nauki - nie ma najmniejszych szans, żeby być zapleczem eksperckim dla wszystkich ministerstw - mówił prof. Jemielniak.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyszedł w styczniu z inicjatywą powołania zespołu ds. AI. Ma on opracowywać rekomendacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji dla usprawnienia działań państwa.