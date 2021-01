Do mieszkania opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w Moskwie przyszła policja w celu przeprowadzenia rewizji - poinformował w środę współpracownik Nawalnego, Iwan Żdanow. Jak przekazał, funkcjonariusze zaczęli wyłamywać drzwi.

Mural z Aleksiejem Nawalnym / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Nie jest jasne, w ramach jakiej sprawy karnej zadecydowano o rewizji - dodał Żdanow. Rewizja jest także w mieszkaniu żony opozycjonisty, Julii Nawalnej.

W mieszkaniu jest Oleg Nawalny, brat opozycjonisty.

Aleksiej Nawalny został zatrzymany 17 stycznia po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie dochodził do siebie po otruciu bojowym środkiem typu nowiczok. Opozycjonistka trafił do aresztu śledczego. Chodzi o sprawę domniemanej defraudacji firmy Yves Rocher, za co Nawalny został skazany w 2014 roku na 3,5 roku w zawieszeniu na 5 lat. Federalna Służba Więzienna po sześciu latach uznała, że Nawalnemu należy się za to pobyt w zakładzie karnym.

W sobotę dziesiątki tysięcy Rosjan wyszły na ulice ponad 120 miast w całym kraju, by żądać uwolnienia Nawalnego. Władze podkreślały, że manifestacje są nielegalne. Zatrzymano ponad 3,5 tys. ludzi, doszło także do zamieszek.

Na najbliższy weekend współpracownicy Nawalnego zapowiadają kolejne protesty.