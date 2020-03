Prezydenci Rosji i Turcji: Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan odbyli w Moskwie rozmowy na temat sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib. Putin ocenił, że sytuacja ta zaostrzyła się tak bardzo, że potrzebna jest wspólna bezpośrednia rozmowa. Jak poinformował szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow - Rosja i Turcja uzgodniły przerwanie działań bojowych w tej syryjskiej prowincji.

Putin powiedział prezydentowi Turcji, że muszą "omówić całą sytuację" wokół Idlibu po to, aby "nic podobnego nie powtarzało się" i aby "nie niszczyło to relacji rosyjsko-tureckich". Sytuacja w Idlibie "tak się zaostrzyła, iż wymaga bez wątpienia, byśmy rozmawiali bezpośrednio, osobiście" - zauważył.



Zapewnił, że Rosja "odnosi się uważnie" do relacji dwustronnych, podobnie jak strona turecka, co Moskwa docenia. Złożył kondolencje z powodu śmierci w Idlibie żołnierzy tureckich w lutym br.



Również Erdogan przyznał, że sytuacja w Idlibie jest "bardzo napięta". Ocenił, że wspólne decyzje, które zostaną podjęte, złagodzą tę sytuację i podkreślił, że rozmowy na temat Idlibu "śledzi cały świat".



Zapowiadano, że w trakcie wizyty Erdogana po spotkaniu prezydentów w cztery oczy dołączą do nich delegacje. Przywódcy Turcji towarzyszą podczas wizyty w Rosji ministrowie: spraw zagranicznych, obrony i finansów, a także szef wywiadu.



W prowincji Idlib doszło w okresie od końca lutego do starć zbrojnych między żołnierzami Turcji a armią syryjską, prowadzącą ofensywę przeciwko antyrządowym rebeliantom. Rosja w Syrii wspiera politycznie i militarnie tamtejsze siły rządowe i konflikty turecko-syryjskie grożą zaostrzeniem napięć w relacjach między Moskwą i Ankarą.

Rozejm w Idlibie od północy 6 marca

Rosja i Turcja uzgodniły przerwanie działań bojowych w syryjskiej prowincji Idlib od północy 6 marca - poinformował w Moskwie szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, po zakończeniu rozmów prezydentów Władimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana.



Po 6 godzinnych rozmowach prezydentów Erdogana i Putina na Kremlu ustaliły dodatkowe zasady współpracy w syryjskiej prowincji Idlib. Sytuacja w regionie jest napięta, trwają walki sił tureckich popierających rebeliantów z syryjskimi wojskami rządowymi wspieranymi przez Rosję.

Było to już trzecie spotkanie prezydentów Turcji i Rosji w tym roku.

"Nie zawsze zgadzamy się z ocenami naszych tureckich partnerów dotyczących tego co dzieje się w Syrii. Jednak za każdym razem w momentach krytycznych do tej pory udawało się nam znajdować punkty wspólne, w pojawiających się spornych momentach i przyjmować akceptowalne decyzje i tak było tym razem".

Jak ogłosił Ławrow, ministrowie obrony Rosji i Turcji podpisali dodatkowy protokół do porozumienia, które Moskwa i Ankara zawarły w Soczi w sierpniu 2018 roku. Protokół głosi, że przerwanie wszelkich działań bojowych w Idlibie nastąpi na obecnej linii rozgraniczenia o północy w nocy z czwartku na piątek.



Drugi punkt protokołu głosi, że stworzony zostanie "korytarz bezpieczeństwa". Szczegóły jego funkcjonowania uzgodnią resorty obrony Rosji i Turcji w ciągu 7 dni.