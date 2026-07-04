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Luksusowy jacht - wart 100 milionów funtów - powiązany z Władimirem Putinem, opuścił europejskie wody i kieruje się na północ, prawdopodobnie by uniknąć potencjalnych ataków ukraińskich dronów. Jednostka, eskortowana przez rosyjskie okręty wojenne, zmierza w stronę Arktyki.

Według brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, 82-metrowy jacht „Graceful”, który według zachodnich służb należy do prezydenta Rosji, opuścił porty Europy w obawie przed nasilającymi się atakami ukraińskich dronów na rosyjskie cele.

Brytyjski dziennik przeanalizował dostępne zdjęcia satelitarne, z których wynika, że statek przepływa wzdłuż wybrzeży Norwegii i kieruje się w stronę Murmańska. „Graceful” płynie w eskorcie okrętów wojennych - niszczyciela Siewieromorsk i okrętu patrolowo-ratunkowego Wojewoda. „The Telegraph” określa obstawę jachtu Putina, jako najnowszy przejaw pogłębiającej się paranoi rosyjskiego prezydenta.

Na ostatnich fotografiach jachtu, widać, że zamontowano na nim siatki antydronowe.

NATO monitoruje sytuację

Sojusz Północnoatlantycki bacznie obserwuje trasę „Graceful”. Niemieckie i duńskie okręty patrolowe śledziły jednostkę w trakcie jej podróży przez Morze Bałtyckie.

John Foreman, brytyjski attaché ds. obrony w Moskwie do 2022 roku, powiedział w rozmowie z „The Telegraph”, próbując zrozumieć, dlaczego jacht ucieka na północ - „Nie chcą ryzykować. Chcą (jacht) oddalić jeszcze bardziej od Ukraińców po tym, jak ci zmasakrowali Kronsztad”.

Tydzień temu ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły na strategiczną bazę morską w Kronsztadzie na wyspie Kotlin, w pobliżu Petersburga.

Atak ponowiono w nocy z piątku na sobotę. „Ukraińskie dalekosiężne sankcje przeciwko Rosji za tę wojnę zadziałały w pobliżu Petersburga” - przekazał Wołodymyr Zełenski. Według ukraińskich źródeł, celem był kluczowy terminal naftowy, który generuje dochody dla rosyjskiej machiny wojennej.

Oprócz ataku na infrastrukturę naftową, ukraińskie drony miały również trafić w Kronsztadt. „Uświadomiwszy sobie, że rosyjska obrona powietrzna nie była w stanie zapobiec ostatnim atakom, Putin przenosi swoje cenne aktywa z Bałtyku, w bezpieczne miejsce” - ocenia „The Telegraph”.

Symbol luksusu i władzy

„Graceful” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli bogactwa rosyjskich elit. Jacht był już wcześniej przenoszony w bezpieczniejsze rejony, gdy tylko pojawiało się zagrożenie ze strony Zachodu lub Ukrainy.

Statek jest wyposażony w baseny z wodą słoną i słodką, lądowisko dla helikopterów, siłownię i bezpieczne rządowe systemy łączności.

Jacht pozostawał ukryty aż do ubiegłego tygodnia, kiedy to pojawił się ponownie po raz pierwszy od czterech lat. Podlega zachodnim sankcjom.