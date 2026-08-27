Putin chce od Kima rakiet trzy razy potężniejszych niż dotychczas

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Moskwa zwróciła się do Pjongjangu o dostarczenie przed okresem jesienno-zimowym nowych pocisków balistycznych KN-30, trzykrotnie potężniejszych od KN-23/24. Dotychczas nie odnotowano jednak przekazania tego uzbrojenia Rosji przez Koreę Północną – ujawnił Andrij Czerniak, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Grudzień 2025 r. Kim Dzong Un wita koreańskich żołnierzy, którzy wrócili którzy wrócili z zagranicznej misji w obwodzie kurskim w Rosji. Fot. STR/AFP/East News

Grudzień 2025 r. Kim Dzong Un wita koreańskich żołnierzy, którzy wrócili którzy wrócili z zagranicznej misji w obwodzie kurskim w Rosji. Fot. STR/AFP/East News / East News

Andrij Czerniak przypomniał w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Liga.net, że Rosja prowadzi negocjacje z Koreą Północną w sprawie otrzymania kolejnego pakietu pomocy wojskowej przed okresem jesienno-zimowym.

Według wstępnych ocen ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml zwrócił się o 120 pocisków balistycznych i sześć wyrzutni, jednostkę rakietową liczącą do 90 osób oraz kontyngent armii Korei Północnej - od 30 do 50 tys. żołnierzy.

Obecnie nie wiadomo, gdzie (ci żołnierze) mieliby zostać wykorzystani - dodał przedstawiciel HUR.

Terror rakietowy

Według Czerniaka, spośród żądanego uzbrojenia Moskwa otrzymała dotychczas 40 pocisków KN-23/24, z których dwa zostały już użyte podczas jednego z ostatnich ataków na Ukrainę.

Terror rakietowy stanowi część strategii Kremla, której celem jest wzbudzanie strachu, podsycanie destrukcyjnych nastrojów i konfliktów wewnątrz Ukrainy. W ten sposób agresor wywiera presję na ukraińskie społeczeństwo i próbuje osłabić naszą odporność – wyjaśnił.

Przedstawiciel HUR wyraził przekonanie, że ostateczny zakres pomocy Korei Północnej dla Rosji zostanie ustalony podczas wrześniowych rozmów przywódców Rosji i Korei Płn., Władimira Putina i Kim Dzong Una.

Koreańczycy mogą atakować ukraińskie miasta

Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), gen. Wadym Skibicki, cytowany przez amerykańską stację CNN, przekazał 21 sierpnia, że w nowej grupie północnokoreańskich wojsk, liczącej 8,5 tys. żołnierzy i wysłanej do Rosji, jest 400 operatorów dronów, którzy mogą atakować ukraińskie miasta.

W ciągu trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej wojny z Ukrainą Moskwa wyraźnie nasiliła współpracę z Pjongjangiem. Od 2022 r. Korea Płn. wspiera Rosję na różne sposoby – wysyłała rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie, a w latach 2024-25 tysiące jej żołnierzy brało udział w walkach po stronie rosyjskiej podczas ukraińskiej operacji wojskowej w obwodzie kurskim w Rosji.

Korea Płn. rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę - poinformowała na początku sierpnia agencja Reutera, powołując się na HUR. Dodała wówczas, że ta jednostka może być wyposażona w 120 rakiet balistycznych i sześć wyrzutni.