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Putin chce od Kima rakiet trzy razy potężniejszych niż dotychczas

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (16:38)

Moskwa zwróciła się do Pjongjangu o dostarczenie przed okresem jesienno-zimowym nowych pocisków balistycznych KN-30, trzykrotnie potężniejszych od KN-23/24. Dotychczas nie odnotowano jednak przekazania tego uzbrojenia Rosji przez Koreę Północną – ujawnił Andrij Czerniak, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Putin chce od Kima rakiet trzy razy potężniejszych niż dotychczas
Grudzień 2025 r. Kim Dzong Un wita koreańskich żołnierzy, którzy wrócili którzy wrócili z zagranicznej misji w obwodzie kurskim w Rosji. Fot. STR/AFP/East News /East News
  • Rosja zwróciła się do Korei Północnej o dostarczenie potężniejszych pocisków balistycznych KN-30.
  • Współpraca militarna między Rosją a Koreą Północną nasiliła się od 2022 roku, obejmując dostawy rakiet i udział północnokoreańskich żołnierzy w walkach po stronie rosyjskiej.
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Andrij Czerniak przypomniał w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Liga.net, że Rosja prowadzi negocjacje z Koreą Północną w sprawie otrzymania kolejnego pakietu pomocy wojskowej przed okresem jesienno-zimowym.

Według wstępnych ocen ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml zwrócił się o 120 pocisków balistycznych i sześć wyrzutni, jednostkę rakietową liczącą do 90 osób oraz kontyngent armii Korei Północnej - od 30 do 50 tys. żołnierzy.

Obecnie nie wiadomo, gdzie (ci żołnierze) mieliby zostać wykorzystani - dodał przedstawiciel HUR.

Terror rakietowy

Według Czerniaka, spośród żądanego uzbrojenia Moskwa otrzymała dotychczas 40 pocisków KN-23/24, z których dwa zostały już użyte podczas jednego z ostatnich ataków na Ukrainę.

Terror rakietowy stanowi część strategii Kremla, której celem jest wzbudzanie strachu, podsycanie destrukcyjnych nastrojów i konfliktów wewnątrz Ukrainy. W ten sposób agresor wywiera presję na ukraińskie społeczeństwo i próbuje osłabić naszą odporność – wyjaśnił.

Przedstawiciel HUR wyraził przekonanie, że ostateczny zakres pomocy Korei Północnej dla Rosji zostanie ustalony podczas wrześniowych rozmów przywódców Rosji i Korei Płn., Władimira Putina i Kim Dzong Una.

Koreańczycy mogą atakować ukraińskie miasta

Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), gen. Wadym Skibicki, cytowany przez amerykańską stację CNN, przekazał 21 sierpnia, że w nowej grupie północnokoreańskich wojsk, liczącej 8,5 tys. żołnierzy i wysłanej do Rosji, jest 400 operatorów dronów, którzy mogą atakować ukraińskie miasta.

W ciągu trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej wojny z Ukrainą Moskwa wyraźnie nasiliła współpracę z Pjongjangiem. Od 2022 r. Korea Płn. wspiera Rosję na różne sposoby – wysyłała rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie, a w latach 2024-25 tysiące jej żołnierzy brało udział w walkach po stronie rosyjskiej podczas ukraińskiej operacji wojskowej w obwodzie kurskim w Rosji.

Korea Płn. rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę - poinformowała na początku sierpnia agencja Reutera, powołując się na HUR. Dodała wówczas, że ta jednostka może być wyposażona w 120 rakiet balistycznych i sześć wyrzutni. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Korea Północna
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