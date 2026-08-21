Przeżyła 5 monarchów, jako 97-latka jeździła autem. Najstarsza osoba na świecie kończy 117 lat

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Przeżyła dwie wojny światowe, epidemię Covid-19 w wieku 110 lat, a jeszcze jako 97-latka z powodzeniem prowadziła samochód. Ethel Caterham, najstarsza żyjąca osoba na świecie, kończy właśnie 117 lat. Poznaj niezwykłą historię kobiety, która osobiście pamięta czasy sprzed I wojny światowej i jest ostatnią żyjącą poddaną króla Edwarda VII.

Nowa królowa długowieczności

Ethel Caterham, mieszkanka domu opieki w Lightwater w Wielkiej Brytanii, świętuje swój niezwykły jubileusz w gronie najbliższych. Dziś kończy 117 lat i uchodzi za najstarszą osobę na świecie. Objęła ten tytuł w kwietniu 2025 roku, po śmierci brazylijskiej zakonnicy siostry Inah Canabarro Lucas, która dożyła 116 lat.

Od kolonialnych Indii po Hongkong

Ethel Caterham urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w Hampshire, na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej. Jej dzieciństwo przypadło na czasy wielkich przemian – była drugą najmłodszą z ośmiorga rodzeństwa. Już jako nastolatka w 1927 roku wyjechała do Indii, gdzie przez trzy lata pracowała jako au pair w rodzinie wojskowej. Lata młodości Caterham to również okres, w którym świat przechodził przez dramatyczne wydarzenia: katastrofa Titanica, rewolucja rosyjska, a później dwie wojny światowe.

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Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1931 roku Ethel poznała swojego przyszłego męża, Normana Caterhama, podpułkownika brytyjskiej armii. Para wspólnie wychowywała dwie córki, a ich losy zaprowadziły ich do Hongkongu, gdzie Ethel założyła przedszkole. Niestety, obie córki zmarły przed matką, mąż odszedł w 1976 roku.

Ostatnia poddana Edwarda VII

W ciągu swojego długiego życia Ethel Caterham była świadkiem zmieniających się monarchów zasiadających na brytyjskim tronie: od Edwarda VII, przez Jerzego V, Edwarda VIII, Jerzego VI, Elżbietę II, aż po obecnie panującego Karola III. Co ciekawe, Caterham jest ostatnią żyjącą poddaną Edwarda VII, który zmarł w 1910 roku. W ubiegłym roku, tuż po swoich 116. urodzinach, miała okazję spotkać króla Karola III.

97-latka za kółkiem i wygrana walce z Covid-19

Mimo sędziwego wieku Ethel Caterham pozostaje osobą aktywną i pogodną. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest jedną z najstarszych osób na świecie, które przeżyły zakażenie Covid-19 – przeszła chorobę w 2020 roku, mając już 110 lat. Przez lata zaskakiwała swoją energią – jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód.

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Kto zapisał się w historii jako najstarszy?

Chociaż Ethel Caterham jest obecnie najstarszą żyjącą osobą na świecie, rekord najdłuższego życia należy wciąż do Francuzki Jeanne Calment, która zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat i 164 dni.