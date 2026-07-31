Coraz więcej stulatków w Polsce. Gdzie żyje ich najwięcej i ile dostają od państwa?

RMF24

Liczba Polaków, którzy dożyli setnych urodzin i pobierają z ZUS świadczenie honorowe, rośnie z miesiąca na miesiąc. W ciągu zaledwie pół roku przybyło ponad 200 nowych beneficjentów. Sprawdzamy, gdzie mieszka najwięcej stulatków i ile wynosi obecnie to wyjątkowe świadczenie.

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w czerwcu 2026 roku świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły sto lat, pobierało już 4262 Polaków. To wzrost o ponad 200 osób w porównaniu z grudniem 2025 roku, kiedy liczba beneficjentów wynosiła 4057.

Mazowsze liderem

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. W czerwcu 2026 roku ZUS wypłacał tam aż 736 takich świadczeń.

Na kolejnych miejscach znalazły się województwa śląskie (436 świadczeń) oraz dolnośląskie (412 świadczeń).

Najmniej stulatków odnotowano w województwach opolskim (75 świadczeń) i lubuskim (85 świadczeń).

Świadczenie coraz wyższe i równe dla wszystkich

Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia honorowego wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Zmiany wprowadzone ustawą z 1 stycznia 2025 roku sprawiły, że wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości, niezależnie od daty ukończenia 100 lat.

Co ważne, świadczenie podlega corocznej waloryzacji – podobnie jak emerytury i renty – i jest aktualizowane w marcu każdego roku.

Ważne zmiany dla emerytów i rencistów. Nowe legitymacje już dostępne 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i elektronicznych mLegitymacji dostępnych w aplikacji mObywatel. Co się zmieniło i co to oznacza dla seniorów?

Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków – świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu osobom, które ukończyły 100 lat, mają obywatelstwo polskie oraz prawo do świadczeń takich jak emerytura czy renta.

Wyjątkiem są osoby, które nie pobierają emerytury ani renty – w ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Warunkiem otrzymania świadczenia jest ukończenie 100 lat, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz wykazanie, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia centrum ich interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce.

ZUS podkreśla, że świadczenie honorowe przysługuje od miesiąca, w którym dana osoba ukończyła 100 lat lub od miesiąca złożenia wniosku – w przypadku osób niepobierających innych świadczeń.