RMF24

Sąd w Rydze uznał obywatelkę Łotwy Polinę Kamlewą winną finansowania armii rosyjskiej, a co za tym idzie - wspierania agresji na Ukrainę. Śledczy zarzucili jej, że przekazała około 43 euro na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Kobieta usłyszała surowy wyrok.

Według śledczych, kobieta posłużyła się znajomym z Białorusi jako pośrednikiem i przekazała pieniądze obywatelowi Rosji. Środki miały zostać przeznaczone dla armii rosyjskiej, konkretnie na zakup sprzętu do zwalczania dronów.

Przed ogłoszeniem wyroku Polina Kamlewa, która jest członkinią partii Rosyjski Związek Łotwy, nazwała swoje działania błędem, ale zaprzeczyła, jakoby chciała wspierać działania militarne Rosji. Oświadczyła, że nie była świadoma „wojskowego celu” przelewu pieniędzy i rzekomo nie zamierzała finansować „zagranicznej armii”.

Przed sądem mówiła po rosyjsku i korzystała z pomocy tłumacza. Zaznaczyła, że ​​biegle posługuje się językiem łotewskim, ale „ze względu na stan emocjonalny łatwiej jest jej mówić po rosyjsku”.

Kobieta usłyszała surowy wyrok - została skazana na sześć lat pozbawienia wolności. Prokurator wnioskował o osiem lat więzienia.