Przebrał się za cywila, zastrzelił 6 osób. Rosjanin zatrzymany w Ukrainie

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Ukraińcy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie w obwodzie charkowskim sześciu osób, w tym pięciu żołnierzy. To 36-letni rosyjski wojskowy, który mógł należeć do grupy dywersyjno-rozpoznawczej rosyjskiej armii.

Do zbrodni w obwodzie charkowskim doszło we wtorek. Pierwsze doniesienia mówiły, że nieznany sprawca otworzył ogień z broni automatycznej, zabijając pięciu ukraińskich żołnierzy. Później poinformowano również o śmierci jednego cywila.

Od razu po zdarzeniu rozpoczęto poszukiwania napastnika, a elitarna 72. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Czarnych Zaporożców, do której należeli zastrzeleni żołnierze, poinformowała, że wśród prawdopodobnych sprawców mogą być obywatele Rosji.

„Zatrzymano 36-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej”

W środę wieczorem podejrzany o zabójstwo sześciu osób w obwodzie charkowskim został zatrzymany, o czym poinformowała m.in. Prokuratura Obwodowa w Charkowie.

„14 października w Charkowie zatrzymano 36-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej, urodzonego w Petersburgu, żołnierza 2. batalionu 1009. pułku strzelców zmotoryzowanych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo w sprawie udziału w zabójstwie pięciu żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy i cywila” - podano w komunikacie.

Ukraińscy śledczy uważają, że mężczyzna mógł należeć do grupy dywersyjno-rozpoznawczej rosyjskiej armii. Aby uniknąć rozpoznania, przebrał się w cywilne ubranie.

„Najpierw dotarł do hromady cyrkuniwskiej. Tam, w pobliżu zbiornika wodnego, zobaczył mężczyznę łowiącego ryby. Według wstępnych ustaleń rosyjski żołnierz obawiał się, że cywil go zdemaskuje, dlatego zabił mężczyznę. Podczas oględzin ciała stwierdzono ranę postrzałową głowy” - poinformowano.

13 października uzbrojony Rosjanin dotarł do wsi Momotowe, wtargnął do prywatnego domu, w którym przebywali ukraińscy żołnierze, i otworzył do nich ogień. Zginęło pięciu wojskowych. Następnie napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, pozbył się broni i ruszył wzdłuż lasu w kierunku Charkowa.

Skazany za popełnienie przestępstwa w Rosji

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhiwski poinformował, że w poszukiwaniach podejrzanego uczestniczyli policjanci, żołnierze oraz funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

„W ciągu niespełna doby nasze jednostki sprawdziły dziesiątki kilometrów kwadratowych terenu, w tym prawdopodobne trasy przemieszczania się zabójcy oraz miejsca, w których mógł się ukrywać” - przekazał szef MSW Ukrainy.

Z informacji SBU wynika, że zatrzymany mężczyzna został już wcześniej skazany w Rosji za popełnienie przestępstwa.