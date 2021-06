Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego to święte zobowiązanie - zadeklarował prezydent USA Joe Biden przed rozpoczęciem szczytu Sojuszu w Brukseli. Dzisiaj w Brukseli odbywa się jednodniowy szczyt przywódców krajów NATO. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Główne tematy rozmów to inicjatywa "NATO 2030", mająca wzmocnić jedność Sojuszu i przygotować go na wyzwania przyszłości oraz odpowiedz na działania Rosji i Chin.

