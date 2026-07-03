Premier Mołdawii Alexandru Munteanu podał się do dymisji

RMF24

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu ogłosił dymisję. Jak poinformował, nie jest w stanie dłużej sprawować urzędu „w zgodzie ze swoimi zasadami i przekonaniami”. Rządem kierował od listopada 2025 r. Obowiązki będzie pełnił do czasu powołania następcy - przekazała prezydent Maia Sandu.

„Zdecydowałem, że odchodzę, gdy zdałem sobie sprawę, że nie mogę dłużej kontynuować swojej misji w zgodzie z moimi zasadami i przekonaniami” - napisał Munteanu w serwisie X.

Podkreślił, że objął urząd z poczucia obowiązku i w nadziei, że przyczyni się do pozytywnych zmian w kraju.

W piątkowej wiadomości w X Munteanu podziękował ministrom i współpracownikom. Podkreślił, że będzie nadal pracował dla dobra kraju, niezależnie od funkcji, którą obejmie, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym.

Zgodnie z mołdawską konstytucją wraz z dymisją premiera ze stanowisk odchodzą też wszyscy ministrowie, którzy jednak będą nadal pełnić swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego rządu.

Prezydent Maia Sandu zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rozpocznie rozmowy z ugrupowaniami parlamentarnymi, by szybko wyłonić nowego premiera. Będzie miał on 15 dni na sformowanie gabinetu i uzyskanie wotum zaufania parlamentu.

Munteanu został premierem na początku listopada 2025 r. po wyborach parlamentarnych, które ponownie wygrała proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), związana z rządzącą od 2020 r. prezydentką Maią Sandu.

Urodzony w 1964 r. Munteanu, z wykształcenia fizyk i ekonomista, wcześniej nie piastował żadnego stanowiska politycznego. Przez kilkadziesiąt lat pracował głównie za granicą, m.in. w Banku Światowym w Waszyngtonie. Przez blisko dwie dekady zarządzał też amerykańskimi firmami inwestycyjnymi w Ukrainie.

Przed objęciem urzędu przedstawiał się jako osoba nienależąca do żadnej partii, występująca bardziej w roli technokraty i menedżera. Zapowiadał, że jako premier skupi się na rozwijaniu mołdawskiej gospodarki.