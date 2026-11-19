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Czy rząd chce cenzury w internecie, jak twierdzi prezydent Karol Nawrocki? Co z kolejną wersją ustawy dotyczącej blokowania treści w sieci? Kto odpowiada za atak hakerski na Autopay? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji. Zapraszamy!

Prezydent zawetował w ubiegły piątek ustawę dotyczącą blokowania treści w sieci. Zarzucił rządowi chęć cenzurowania, ograniczania wolności słowa. Czy rząd rzeczywiście chce cenzury internetu? Co zmieni się w kolejnej wersji ustawy dotyczącej blokowania treści w sieci?

Wicepremiera, ministra cyfryzacji zapytamy także o cyberatak na platformę do płatności Autopay, w którym wyciekły dane kart płatniczych Polaków. Kto stoi za atakiem?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.