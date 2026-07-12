Pożar pubu w Tajlandii. Jest wiele ofiar

RMF24

Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w pubie w Bangkoku, stolicy Tajlandii.

W pożarze, który w nocy z niedzieli na poniedziałek ogarnął pub w Bangkoku, zginęło co najmniej 27 osób - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na władze.

Służby ratownicze poinformowały, że pożar zgłoszono około północy czasu lokalnego (godz. 19 czasu polskiego).

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul, cytowany przez agencję Associated Press, powiedział, że ranni zostali przetransportowani do szpitala. Dodał, że przyczyna pożaru jest badana.

Strażacy potrzebowali około pół godziny, aby opanować ogień - poinformowali przedstawiciele władz.

Pożar wybuchł w dzielnicy Chatuchak w Bangkoku. Lokalne media zidentyfikowały lokal jako Rong Beer Na Lat Phrao. Sky News podaje, że to bardzo popularny pub.

W internecie krążą nagrania, na których widać ogień ziejący z wejścia do lokalu.

Premier wyjaśnił, że muzyk występujący tej nocy w lokalu przekazał mu, iż zobaczył dym wydostający się z instalacji elektrycznej. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal.

Pożary w Tajlandii

W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 roku 14 osób zginęło w pożarze w barze z muzyką we wschodniej części kraju.

Jedna z największych tego typu tragedii miała miejsce w 2009 roku, kiedy podczas imprezy sylwestrowej w klubie Santika w Bangkoku także wybuch pożarł. Wówczas 66 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych. Według niepotwierdzonych doniesień przyczyną pożaru był pokaz fajerwerków, który zorganizowano wewnątrz lokalu.