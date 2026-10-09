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Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Zagrożenie tsunami

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (20:12) Aktualizacja: Dzisiaj, 9 października (20:43)

Panamę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 - poinformowała amerykańska agencja USGS. Istnieje ryzyko wystąpienia tsunami.

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Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Zagrożenie tsunami
Widok na wieżowce w Panama City, stolicy Panamy (fot. CARLOS LEMOS) /PAP/EPA

Do trzęsienia ziemi doszło o godz. 19:56 czasu polskiego (godz. 12:56 czasu lokalnego). Początkowo Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) informowała, że miało ono magnitudę 8,0, ale chwilę później zrewidowano tę wartość do 7,7.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 12 km na południowy zachód od miejscowości Pitaloza Arriba w południowej części kraju, z kolei hipocentrum, czyli ognisko wstrząsu pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 12,6 km.

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Reuters informuje, że silne wstrząsy były odczuwalne w Panama City, stolicy kraju. Doniesienia o mocnych drganiach napłynęły też z sąsiedniej Kostaryki. Na razie nie ma informacji o poważnych szkodach.

Istnieje ryzyko wystąpienia tsunami. Amerykanie podają, że w ciągu trzech godzin po trzęsieniu ziemi niebezpieczne fale mogą nawiedzić wybrzeża wybrzeży Panamy, Ekwadoru, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Meksyku, Nikaragui i Peru. Zagrożenie tsunami dotyczy również Hawajów.

Pocieszający jest fakt, że do trzęsienia ziemi doszło na lądzie, nie u wybrzeży kraju. Znacząco ogranicza to możliwość wystąpienia destrukcyjnego tsunami.

Artykuł jest aktualizowany. Zbieramy najnowsze informacje w tej sprawie.


Źródło: RMF24
Tagi: trzęsienie ziemi Panama

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