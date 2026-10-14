Policja w siedzibie tureckiej opozycyjnej stacji. Przerwano nadawanie

RMF24

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Turecka policja weszła do siedziby Halk TV, uznawanej za najważniejszą telewizję opozycyjną, i zatrzymała nadawanie programu na żywo. Stacja poinformowała o tym w środę.

„Policja jest w budynku Halk TV. Wyznaczono administratora (ds. przejęcia kontroli nad kanałem)” – powiadomiła Halk TV na X.

W nagraniu udostępnionym przez telewizję na tej platformie widać redaktora naczelnego Suata Toktasa, rozmawiającego z administratorem mianowanym przez władze tureckie.

„To, co właśnie odbywa, jest bezprawne” – oceniła Halk TV.

Policja prowadzi obecnie rewizje w lokalach telewizji i uniemożliwia wejście do budynku osobom, które przyszły rano do pracy.

„Wdzieranie się o świcie do kanału telewizyjnego i mianowanie administratora to coś, co robią tylko dyktatorzy. Niestety tak się właśnie stało w naszej ojczyźnie” – napisał na X szef głównej partii opozycyjnej Nowa Partia, Ozgur Ozel.

Władze nie skomentowały na razie tego wydarzenia.

Do zajęcia siedziby Halk TV doszło dwa tygodnie po zablokowaniu dostępu do niezależnego portalu informacyjnego T24 z powodu „propagandy LGBT”.

Zachodnie organizacje praw człowieka krytykują rząd prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, pogarszającą się sytuację w sferze praw człowieka w Turcji i ograniczanie wolności prasy w tym państwie.