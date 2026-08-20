Polacy lubią to miasto. Władze wprowadzają nocny zakaz sprzedaży alkoholu

RMF24

W jednym z najpopularniejszych wśród zagranicznych turystów chorwackich miast nie będzie można kupić alkoholu w sklepach późnym wieczorem i w nocy. Władze Splitu wprowadziły czasowe ograniczenia, tłumacząc je potrzebą utrzymania porządku w szczycie sezonu.

Nowe przepisy weszły w życie w środę. Do 15 września sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych na terenie całego Splitu będzie zakazana codziennie w godzinach 21:00-6:00.

Ograniczenie zostało wprowadzone na podstawie przepisów chorwackiej ustawy o handlu - podały lokalne media.

Mniej hałasu i śmieci w sezonie

Władze miasta przekazały, że decyzja ma służyć ochronie zdrowia publicznego, a także zapewnieniu spokoju i porządku publicznego. Wskazano również na ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska.

Jak podkreślono w oświadczeniu, celem jest ograniczenie nocnych zakłóceń porządku, hałasu oraz zanieczyszczania przestrzeni publicznej, które są związane ze spożywaniem alkoholu w trakcie sezonu turystycznego.

Władze Splitu zaapelowały do przedsiębiorców i mieszkańców o przestrzeganie nowych zasad.

Split popularny wśród polskich turystów

Split jest popularny wśród polskich turystów, choć wielu Polaków traktuje go także jako punkt wypadowy do Dalmacji, Trogiru, Makarskiej, na wyspy Brač i Hvar czy do Parku Narodowego Krka.

Sprzyjają temu m.in. bezpośrednie połączenia lotnicze w sezonie, dobra dostępność samochodem oraz połączenia promowe. Split łączy plaże i wypoczynek nad Adriatykiem z miejskimi atrakcjami, przede wszystkim wpisanym na listę UNESCO Pałacem Dioklecjana.

Polacy należą do ważnych grup zagranicznych odwiedzających Chorwację. Według danych cytowanych przez branżowe media, w 2025 r. Chorwację odwiedziło około 1,24 mln turystów z Polski. Wśród najchętniej wybieranych przez nich rejonów jest właśnie Dalmacja - obok m.in. Makarskiej i Dubrownika.