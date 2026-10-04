„Podjęliśmy już działania”. Iran zwiększy zasięg swoich rakiet

RMF24

Iran sygnalizuje, że nie zamierza rezygnować z presji na Stany Zjednoczone. Teheran zapowiada rozbudowę swojego potencjału rakietowego, a jednocześnie utrzymuje zamknięcie strategicznej cieśniny Ormuz.

Rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia oświadczył w niedzielę, że doświadczenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi skłoniły Iran do decyzji o zwiększeniu zasięgu rakiet.

Podczas tej wojny doszliśmy do wniosku, że bezwzględnie musimy zwiększyć zasięg naszych rakiet. Podjęliśmy już działania w tym kierunku - powiedział, cytowany przez irańską agencję Fars. Podkreślił, że amerykańskie wojska znajdują się obecnie nawet tysiąc kilometrów od wybrzeży Iranu.

Iran stawia warunki ws. cieśniny Ormuz

Tego samego dnia przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf przekazał, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu spełnienia siedmiu warunków Teheranu. Zostały one określone w tymczasowym porozumieniu z USA zawartym w czerwcu.

Irański polityk poinformował również, że Waszyngton przekazał ostatnio - za pośrednictwem mediatora - propozycje dotyczące rozwiązania sporu.

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi przekazał natomiast, że plan przedstawiony we wrześniu przez Teheran, jeśli zostanie zaakceptowany, może doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni. Powiedział jednak, że warunki Iranu wiążą się ze zobowiązaniami, które musiałyby przyjąć Stany Zjednoczone.

Szef MSZ Iranu wyraził nadzieję, że Waszyngton wybierze drogę dyplomatyczną. Ostrzegł jednak, że jeśli Amerykanie ponownie zdecydują się na działania militarne, Iran jest „lepiej przygotowany niż wcześniej” i podejmie działania, które uzna za konieczne do obrony.