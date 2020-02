Mobilne meczety pojawią się w Tokio podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. W wiosce olimpijskiej mają też powstać specjalne sale modlitewne.

Organizacja Yasu Project wyszła z inicjatywą, by w czasie igrzysk, gdy do Tokio przyleci wielu muzułmanów, postawić na mobilne meczety. To sale o powierzchni 48 metrów kwadratowych, które będą montowane na tyłach zaparkowanych w terenie ciężarówek. Pomysłodawcy zapewniają, że w zaledwie kilka sekund da się je rozłożyć do pełnych rozmiarów. Pomieszczenia oraz pojazdy mają mieć arabskie oznakowania oraz wyposażone będą m.in. w zewnętrzne krany do oczyszczenia przed nabożeństwem.



Mam nadzieję, że zarówno sportowcy, jak i kibice będą korzystać z tych mobilnych meczetów. Chcemy, żeby jedni i drudzy mogli się w pełni skupić na rywalizacji sportowej i nie martwić o praktykę religijną. Mam nadzieję, że przyniesie to też świadomość, że w Tokio są ludzie z całego świata oraz zapewni promocję idei braku dyskryminacji oraz pokojowych igrzysk i zmagań paraolimpijskich - zaznaczył szef Yasu Project Yasuharu Inoue.



Organizatorzy igrzysk zapewnili, że zamierzają zapewnić odpowiednie lokalizacje dla wyznawców różnych religii, a ich listę udostępnią zawodnikom i kibicom.