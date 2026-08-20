Planowała atak na władze stanu Nowy Jork. Działała na rzecz ISIS

RMF24

FBI zatrzymała kobietę, która miała planować detonację ładunku wybuchowego w siedzibie władz stanu Nowy Jork w mieście Albany. Według śledczych 35-latka popiera tzw. dżihadystyczne Państwo Islamskie.

FBI przekazało, że 35-letnia Jessica Bowie zadeklarowała w korespondencji internetowej lojalność wobec tzw. Państwa Islamskiego, a w lipcu zaczęła planować atak. Stacja ABC News poinformował natomiast, że kobieta przeszła na islam około pięciu lat temu.

Planowała atak od dwóch tygodni

Bowie miała omawiać swoje plany z informatorami FBI i przez kilka tygodni prowadzić obserwację Kapitolu w Albany, w tym robić zdjęcia z różnych stron. Śledczy utrzymują, że 5 sierpnia kobieta kupiła w sklepie z artykułami budowlanymi materiały do skonstruowania bomby, a przez kolejne dwa tygodnie planowała atak.

Okoliczności zatrzymania kobiety

Informatorzy spotkali się z Bowie w środę i przekazali jej atrapę urządzenia wybuchowego oraz atrapę pistoletu, a także instrukcje dotyczące sposobu zdetonowania ładunku. Następnie została zatrzymana przez FBI.