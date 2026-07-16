Parlament Ukrainy zdecydował w sprawie nowego premiera

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Za kandydaturą Koreckiego zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie.

Przemawiając przed głosowaniem do deputowanych, Korecki powiedział, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską.

Serhij Korecki - „najbardziej odpowiednia osoba”

W środę Wołodymyr Zełenski mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera.

„Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy” – powiedział Zełenski.

Korecki na stanowisku premiera zastąpi Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera.

Kim jest Serhij Korecki?

Korecki w listopadzie 2022 r. został mianowany szefem Ukrnafty, po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski.

Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

14 maja 2025 r. Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz.

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Rząd bez Fedorowa?

„Ukrainska Prawda” napisała, że dotychczasowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow nie zostanie zgłoszony przez Zełenskiego na to stanowisko w nowym rządzie. Portal powołał się na źródło w proprezydenckiej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu.

Fedorow potwierdził, że nie będzie ministrem obrony. Poinformował też, że odrzucił propozycję Zełenskiego, by być jego doradcą.

Prezydent miał powiedzieć podczas spotkania z deputowanymi Sługi Narodu, że Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać.