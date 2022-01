W mediach społecznościowych w Hiszpanii nie ustają komentarze w związku z ułaskawieniem skazanych na śmierć kobiet oskarżonych o uprawianie czarów. Ułaskawienie przed kilkoma dnami ogłosił regionalny parlament Katalonii. Decyzja dotyczy wyroków śmierci, jakie zapadały od XV do XVIII w.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Szacuje się, że od 700 do 1000 kobiet poniosło w owym czasie w Katalonii śmierć podczas "polowania na czarownice".



Na regionalny rząd spadła krytyka za zajmowanie się odległą historią zamiast obecnymi problemami, jak bezrobocie wśród młodzieży czy ubóstwo dzieci.



Rezolucję o ułaskawieniu skazanych za czary pod hasłem: "To nie były wiedźmy, to były kobiety" przedstawiły Republikańska Lewica Katalonii (ERC), Razem dla Katalonii (JuntsxCat) oraz Kandydatura Jedności Ludowej (CUP). Decyzja jest następstwem kampanii w historycznym czasopiśmie "Sapiens", związanej z wynikami badań o szeroko rozpowszechnionym "polowaniu na czarownice" w Katalonii w tamtym czasie.



Propozycję symbolicznego ułaskawienia czarownic przyjęły w minioną środę wszystkie grupy parlamentarne z wyjątkiem prawicowych PP i Vox. Liberalna Ciudadanos wstrzymała się od głosu. Socjalistyczna PSC głosowała za przyjęciem rezolucji, chociaż zaznaczając, że nie uważa jej za priorytetową.



W tekście wzywa się lokalne władze katalońskie, aby w ramach reparacji historycznej ulice i place w gminach nazywały imionami kobiet, które tam zostały skazane za czary.



Profesor historii Pau Castell z Uniwersytetu w Barcelonie zwrócił uwagę, że w tamtym czasie przyznanie się do winy przez kobiety, często wymuszone torturami, było wystarczające do skazania ich na śmierć na obszarach znajdujących się pod absolutną władzą panów feudalnych. Dodatkowo w Katalonii uznane za winne czarów wieszano, a nie palono na stosie, aby zaoszczędzić na drewnie opalowym.



Kiedyś nazywali nas czarownicami, a teraz feminazis - skomentowała deputowana z Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC) Jenn Diaz.



Według prawicowo-populistycznej Vox, "zadośćuczynienia potrzebują rodziny, których dzieci nie maja w katalońskich szkołach nauki w języku hiszpańskim". Zdaniem centroprawicowej Partii Ludowej (PP), propozycja powinna być dyskutowana w parlamentarnej komisji ds. równości, a nie przedstawiona na posiedzeniu plenarnym.



Większość komentarzy w mediach społecznościowych nawiązuje do współczesnej sytuacji w Katalonii, uznając za priorytetowe dla regionalnego rządu obecne problemy społeczne i gospodarcze.