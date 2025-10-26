Papież Leon XIV wyświęcił w niedzielę na biskupa księdza Mirosława Wachowskiego, dotychczasowego podsekretarza ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, który został mianowany nuncjuszem apostolskim w Iraku. W homilii apelował do dyplomaty, by niósł nadzieję w kraju naznaczonym przez ból.

Papież wyświęcił na biskupa Polaka - Mirosława Stanisława Wachowskiego, który będzie nuncjuszem apostolskim w Iraku.

Leon XIV podkreślił, że kluczową cechą biskupa jest pokora i służenie, a nie władza.

Papież podkreślił, że wie o korzeniach Wachowskiego związanych z polską ziemią i wartościami.

Papież zwrócił uwagę, że nuncjusz w Iraku powinien być "duszpasterzem nadziei na ziemi pełnej bólu"

Podkreślił historyczne znaczenie chrześcijaństwa w Iraku oraz to, że papież Franciszek odwiedził ten kraj jako pierwszy papież w 2021 roku.

Papież wyświęcił na biskupa Mirosława Wachowskiego

Dzisiaj Kościół w Rzymie raduje się z Kościołem powszechnym, ciesząc się z daru nowego biskupa: Mirosława Stanisława Wachowskiego, syna polskiej ziemi - powiedział papież podczas niedzielnej mszy w bazylice Świętego Piotra.

Przywołał wybrane przez niego motto: "Gloria Deo Pax Hominibus", czyli "Chwała Bogu, pokój ludziom".

Oto głęboki sens każdego chrześcijańskiego powołania, a zwłaszcza tego biskupiego: ukazywać swoim życiem chwałę Bogu i jego pragnienie pojednania świata z nim - dodał Leon XIV. Podkreślił, że pierwszą lekcją dla każdego biskupa jest pokora. Nie pokora słów, ale ta, która mieszka w sercu tego, który wie, że jest sługą, a nie panem, pasterzem, a nie właścicielem stada - wyjaśnił.

Pochodzisz z ziemi jezior i lasów. W tych krajobrazach, w których nauczycielką jest cisza, nauczyłeś się kontemplować. Wśród śniegu i słońca nabrałeś umiaru i siły, w chłopskiej rodzinie: wierności ziemi i pracy. Te korzenie są nie tylko wspomnieniem, które trzeba zachować, ale stałą szkołą - zwrócił się papież Leon XIV do arcybiskupa Mirosława Wachowskiego.

Przypomniał pracę arcybiskupa Wachowskiego w watykańskiej dyplomacji: w Senegalu i w Polsce, przy międzynarodowych organizacjach w Wiedniu i w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Wyraził uznanie dla jego kompetencji, szacunku i poświęcenia.

Wachowski nowym nuncjuszem apostolskim w Iraku

Papież mówił nowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Iraku, że musi być tam duszpasterzem i świadkiem nadziei na ziemi naznaczonej przez ból i pragnienie odrodzenia. Zaznaczył, że zadaniem nuncjusza apostolskiego nie jest obrona stronniczych interesów, ale służba na rzecz jedności. Leon XIV zwrócił uwagę na bogactwo tradycji Kościoła katolickiego w Iraku i prastarą obecność chrześcijan w Mezopotamii.

W tym regionie modli się w języku, którym mówił Jezus: aramejskim. Te korzenie apostolskie są znakiem kontynuacji, których nie mogła zgasić okrutna przemoc, do jakiej doszło tam w ostatnich dekadach - powiedział.

Podkreślił także, że Franciszek jako pierwszy papież w historii odwiedził Irak w marcu 2021 roku.

Do nowego nuncjusza w Bagdadzie Leon XIV zaapelował, by strzegł zalążków nadziei i zachęcał do pokojowej koegzystencji. W mszy uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, wśród nich ambasador RP Adam Kwiatkowski.