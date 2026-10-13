Papież Leon XIV trafił do Polikliniki Gemelli. Przejdzie operację

Watykańskie biuro prasowe podało w komunikacie, że operację przeprowadzi zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margoritory.
Dalsze informacje mają zostać ogłoszone wieczorem.
Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont - podała włoska prasa.
Wcześniej Watykan poinformował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.
W rejonie polikliniki wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obecne są policja, żandarmeria watykańska i ochrona szpitala.
Wokół placówki medycznej zgromadziło się wiele osób, które pozdrawiały papieża w chwili jego przyjazdu.