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Papież Leon XIV trafił do Polikliniki Gemelli. Przejdzie operację

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (13:28)

Papież Leon XIV w szpitalu. Ojciec Święty przybył we wtorek do rzymskiej Polikliniki Gemelli, gdzie podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Operacja ma odbyć się dziś po południu.

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Papież Leon XIV trafił do Polikliniki Gemelli. Przejdzie operację
Papież przybył do Polikliniki Gemelli, fot. FABIO FRUSTACI /PAP/EPA

Watykańskie biuro prasowe podało w komunikacie, że operację przeprowadzi zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margoritory.

Dalsze informacje mają zostać ogłoszone wieczorem.

Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont - podała włoska prasa.

Wcześniej Watykan poinformował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.

W rejonie polikliniki wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obecne są policja, żandarmeria watykańska i ochrona szpitala. 

Wokół placówki medycznej zgromadziło się wiele osób, które pozdrawiały papieża w chwili jego przyjazdu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV

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