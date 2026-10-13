Papież Leon XIV trafił do Polikliniki Gemelli. Przejdzie operację

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Papież Leon XIV w szpitalu. Ojciec Święty przybył we wtorek do rzymskiej Polikliniki Gemelli, gdzie podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Operacja ma odbyć się dziś po południu.

Watykańskie biuro prasowe podało w komunikacie, że operację przeprowadzi zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margoritory.

Dalsze informacje mają zostać ogłoszone wieczorem.

Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont - podała włoska prasa.

Badania pod fałszywym nazwiskiem, drony, policja. Ostatnie przygotowania przed operacją papieża W rzymskiej Poliklinice Gemelli papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że po zabiegu Ojciec Święty pozostanie w szpitalu przez około tydzień. „W klinice wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa, w tym ochrony…

Wcześniej Watykan poinformował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.

W rejonie polikliniki wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obecne są policja, żandarmeria watykańska i ochrona szpitala.

Wokół placówki medycznej zgromadziło się wiele osób, które pozdrawiały papieża w chwili jego przyjazdu.