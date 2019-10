​W ukraińskim regionie dniepropietrowskim pacjent pogotowia wypadł z karetki na jezdnię. Mężczyzna doznał dodatkowych obrażeń głowy.

Wideo youtube

Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowomowskowsk. Pacjent wypadł z jadącej karetki. Kierujący ambulansem tego początkowo nie zauważyli, zatrzymali się dopiero, gdy jadący w odległości kilkudziesięciu metrów za nimi kierowca zaczął trąbić.

Według wstępnych informacji, pacjent karetki był pijany i początkowo odmówił w ogóle hospitalizacji. Udało się go jednak namówić, by wsiadł do ambulansu. Będąc w środku postanowił otworzyć drzwi i wysiąść w trakcie jazdy.

Mężczyzna doznał obrażeń głowy, jednak nic mu poważniejszego nie grozi. Ze względów bezpieczeństwa jego dalszy transport do szpitala odbywał się przy asyście funkcjonariuszy policji.