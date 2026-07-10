Ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej? Spotkanie z Karolem III po długiej przerwie

Nadchodzi ocieplenie relacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej?
Król zobaczył się ze swoimi wnukami, 7-letnim księciem Archiem i 5-letnią księżniczką Lilibet, po raz pierwszy od czterech lat. Pałac opisał w oświadczeniu spotkanie jako „prywatną okazję rodzinną”.
Spotkanie jest znaczącym wydarzeniem w relacjach rodzinnych, które pozostają napięte od czasu wyjazdu księcia Harry’ego i Meghan z Wielkiej Brytanii oraz rezygnacji z obowiązków na dworze w 2020 roku – oceniła telewizja BBC.
Stacja dodała, że według jej źródeł Karolowi zależało, by zobaczyć wnuki.
Spotkania po kilku latach
Księżna Sussex, Meghan, małżonka Harry'ego, która na co dzień mieszka z nim w USA, pojawiła się w Zjednoczonym Królestwie po raz pierwszy od pogrzebu Elżbiety II w 2022 roku. W spotkaniu nie wziął udziału książę William – brat Harry'ego i następca tronu.
Harry jest w Zjednoczonym Królewstwie przede wszystkim z powodu wydarzeń promujących przyszłoroczne Igrzyska Niezwyciężonych (Invictus Games) w Birmingham. To zawody sportowe dla rannych żołnierzy i weteranów, których jest inicjatorem.