Ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej? Spotkanie z Karolem III po długiej przerwie

RMF24

Król Karol III spotkał się z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz z wnukami Archiem i Lilibet – potwierdził w piątek Pałac Buckingham. Brytyjskie media postrzegają to jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej. Te pozostają napięte, odkąd Harry i Meghan wyjechali z Wielkiej Brytanii i zrezygnowali z obowiązków na dworze w 2020 roku.

Nadchodzi ocieplenie relacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej?

Król zobaczył się ze swoimi wnukami, 7-letnim księciem Archiem i 5-letnią księżniczką Lilibet, po raz pierwszy od czterech lat. Pałac opisał w oświadczeniu spotkanie jako „prywatną okazję rodzinną”.

Spotkanie jest znaczącym wydarzeniem w relacjach rodzinnych, które pozostają napięte od czasu wyjazdu księcia Harry’ego i Meghan z Wielkiej Brytanii oraz rezygnacji z obowiązków na dworze w 2020 roku – oceniła telewizja BBC.

Stacja dodała, że według jej źródeł Karolowi zależało, by zobaczyć wnuki.

Spotkania po kilku latach

Księżna Sussex, Meghan, małżonka Harry'ego, która na co dzień mieszka z nim w USA, pojawiła się w Zjednoczonym Królestwie po raz pierwszy od pogrzebu Elżbiety II w 2022 roku. W spotkaniu nie wziął udziału książę William – brat Harry'ego i następca tronu.

Harry jest w Zjednoczonym Królewstwie przede wszystkim z powodu wydarzeń promujących przyszłoroczne Igrzyska Niezwyciężonych (Invictus Games) w Birmingham. To zawody sportowe dla rannych żołnierzy i weteranów, których jest inicjatorem.