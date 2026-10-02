Nowy król Norwegii o bezpieczeństwie i sojuszach. Padły słowa o Polsce

Wśród najważniejszych tematów znalazły się bezpieczeństwo oraz trudna sytuacja międzynarodowa. Monarchа odniósł się m.in. do rosyjskiej agresji na Ukrainę, zmiennej polityki USA i narastających ograniczeń w handlu.
Norwegia zacieśnia również współpracę z najważniejszymi sojusznikami w Europie i Ameryce Północnej, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i Kanada – powiedział Haakon VIII.
Wojsko i wsparcie dla Ukrainy
Haakon VIII zapowiedział kontynuację rozbudowy norweskiej armii, a także zwiększenie ochrony i obecności państwa na północy kraju. Podkreślił, że Norwegia nie zamierza ograniczać pomocy wojskowej, cywilnej i humanitarnej dla Ukrainy.
Stoimy w obliczu najpoważniejszej sytuacji w polityce bezpieczeństwa od czasu II wojny światowej – podkreślił Haakon.
Wyższe wymagania wobec przyjeżdżających
W przemówieniu poruszono również kwestie wewnętrzne. Król zapowiedział bardziej rygorystyczne oczekiwania wobec osób, które chcą zamieszkać w Norwegii. Chodzi m.in. o naukę języka, aktywność społeczną oraz podejmowanie zatrudnienia.
Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii, będą spotykały się z wyraźniejszymi wymaganiami i oczekiwaniami, by uczyć się norweskiego, uczestniczyć w życiu społecznym i podejmować pracę – powiedział król.
Pierwsze miesiące panowania
Haakon VIII został królem 28 sierpnia, po śmierci swojego ojca, Haralda V. Podczas piątkowej ceremonii towarzyszyła mu następczyni tronu, księżniczka Ingrid Alexandra. Królowa Mette-Marit nie uczestniczyła w wydarzeniu ze względu na zły stan zdrowia po przeszczepie płuc.